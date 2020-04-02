الكويت تطالب بإنشاء "شبكة أمن غذائي" خليجية موحدة

خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء التجارة عبر "الاتصال المرئي"

طالبت وزارة التجارة الكويتية، في بيانها اليوم الخميس، بإنشاء "شبكة أمن غذائي" موحدة على مستوى دول الخليج العربية، على غرار شبكة الربط الكهربائي؛ لتحقيق الأمن الغذائي لهذه الدول.

وقالت "التجارة الكويتية": إن الاقتراح قدّمه الوزير خالد الروضان خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء التجارة في مجلس التعاون الخليجي، الذي تم عبر "الاتصال المرئي"، وناقش الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.

كما اقترحت الكويت إنشاء خطوط سريعة في مراكز الجمارك لضمان انسيابية، وعبور المنتجات الأساسية للمعيشة؛ كالمواد الغذائية والطبية، مع عقد اجتماعات دورية لوزراء التجارة ووكلائهم لمناقشة الوضع الراهن.