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الكويت تطالب بإنشاء "شبكة أمن غذائي" خليجية موحدة

خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء التجارة عبر "الاتصال المرئي"

طالبت وزارة التجارة الكويتية، في بيانها اليوم الخميس، بإنشاء "شبكة أمن غذائي" موحدة على مستوى دول الخليج العربية، على غرار شبكة الربط الكهربائي؛ لتحقيق الأمن الغذائي لهذه الدول.

وقالت "التجارة الكويتية": إن الاقتراح قدّمه الوزير خالد الروضان خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء التجارة في مجلس التعاون الخليجي، الذي تم عبر "الاتصال المرئي"، وناقش الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.

كما اقترحت الكويت إنشاء خطوط سريعة في مراكز الجمارك لضمان انسيابية، وعبور المنتجات الأساسية للمعيشة؛ كالمواد الغذائية والطبية، مع عقد اجتماعات دورية لوزراء التجارة ووكلائهم لمناقشة الوضع الراهن.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الكويت تطالب بإنشاء "شبكة أمن غذائي" خليجية موحدة
سبق

طالبت وزارة التجارة الكويتية، في بيانها اليوم الخميس، بإنشاء "شبكة أمن غذائي" موحدة على مستوى دول الخليج العربية، على غرار شبكة الربط الكهربائي؛ لتحقيق الأمن الغذائي لهذه الدول.

وقالت "التجارة الكويتية": إن الاقتراح قدّمه الوزير خالد الروضان خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء التجارة في مجلس التعاون الخليجي، الذي تم عبر "الاتصال المرئي"، وناقش الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.

كما اقترحت الكويت إنشاء خطوط سريعة في مراكز الجمارك لضمان انسيابية، وعبور المنتجات الأساسية للمعيشة؛ كالمواد الغذائية والطبية، مع عقد اجتماعات دورية لوزراء التجارة ووكلائهم لمناقشة الوضع الراهن.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
05:03 PM
اخر تعديل
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
05:46 PM

الكويت تطالب بإنشاء "شبكة أمن غذائي" خليجية موحدة

خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء التجارة عبر "الاتصال المرئي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالبت وزارة التجارة الكويتية، في بيانها اليوم الخميس، بإنشاء "شبكة أمن غذائي" موحدة على مستوى دول الخليج العربية، على غرار شبكة الربط الكهربائي؛ لتحقيق الأمن الغذائي لهذه الدول.

وقالت "التجارة الكويتية": إن الاقتراح قدّمه الوزير خالد الروضان خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء التجارة في مجلس التعاون الخليجي، الذي تم عبر "الاتصال المرئي"، وناقش الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.

كما اقترحت الكويت إنشاء خطوط سريعة في مراكز الجمارك لضمان انسيابية، وعبور المنتجات الأساسية للمعيشة؛ كالمواد الغذائية والطبية، مع عقد اجتماعات دورية لوزراء التجارة ووكلائهم لمناقشة الوضع الراهن.

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