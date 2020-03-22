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بالفيديو.. الأمن الأردني يضبط فتاة خرقت "حظر" كورونا بالرقص

ترجلت من سيارتها وسط الطريق وقامت بحركات راقصة

ضبطت السلطات الأردنية فتاة خالفت حظر التجول المفروض ضمن إجراءات احتواء وباء كورونا، بعد أن جرى تداول مقطع مصور لها وهي ترقص في الشارع.

وقال المتحدث باسم مديرية الأمن العام على صفحتها الرسمية بموقع تويتر إن "العاملين في الأمن الوقائي وبعد متابعتهم لفيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله فتاة خرقت حظر التجول، وقامت بإيقاف مركبتها بمنتصف الطريق والنزول من المركبة والقيام بحركات راقصة، فقد تمكنوا من تحديد هويتها وجرى ضبطها".

وتظهر بالفيديو فتاة ترتدي عباءة ونقاب في الفيديو الذي صور من أعلى، وقد ترجلت من سيارتها وسط الطريق وقامت بحركات راقصة.

وقالت "سكاي نيوز عربية"، إنه لم يتسن لها التحقق من تاريخ المقطع المصور، لكن وسائل الإعلام المحلية أشارت إلى أن تحرك السلطات بشأنه الفيديو يشير إلى أن الواقعة حدثت بعد فرض حظر التجوال.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، بدأت السلطات تطبيق حظر تجول صارم فرضته الحكومة ابتداءً من صباح السبت، في أحدث الخطوات التي يتخذها الأردن لمواجهة فيروس كورونا مع تزايد عدد المصابين.

السلطات الأردنية فيروس كورونا الجديد

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بالفيديو.. الأمن الأردني يضبط فتاة خرقت "حظر" كورونا بالرقص
سبق

ضبطت السلطات الأردنية فتاة خالفت حظر التجول المفروض ضمن إجراءات احتواء وباء كورونا، بعد أن جرى تداول مقطع مصور لها وهي ترقص في الشارع.

وقال المتحدث باسم مديرية الأمن العام على صفحتها الرسمية بموقع تويتر إن "العاملين في الأمن الوقائي وبعد متابعتهم لفيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله فتاة خرقت حظر التجول، وقامت بإيقاف مركبتها بمنتصف الطريق والنزول من المركبة والقيام بحركات راقصة، فقد تمكنوا من تحديد هويتها وجرى ضبطها".

وتظهر بالفيديو فتاة ترتدي عباءة ونقاب في الفيديو الذي صور من أعلى، وقد ترجلت من سيارتها وسط الطريق وقامت بحركات راقصة.

وقالت "سكاي نيوز عربية"، إنه لم يتسن لها التحقق من تاريخ المقطع المصور، لكن وسائل الإعلام المحلية أشارت إلى أن تحرك السلطات بشأنه الفيديو يشير إلى أن الواقعة حدثت بعد فرض حظر التجوال.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، بدأت السلطات تطبيق حظر تجول صارم فرضته الحكومة ابتداءً من صباح السبت، في أحدث الخطوات التي يتخذها الأردن لمواجهة فيروس كورونا مع تزايد عدد المصابين.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
02:58 PM
اخر تعديل
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
06:59 PM

بالفيديو.. الأمن الأردني يضبط فتاة خرقت "حظر" كورونا بالرقص

ترجلت من سيارتها وسط الطريق وقامت بحركات راقصة

A A A
أيمن حسن - الرياض
20
28,470

ضبطت السلطات الأردنية فتاة خالفت حظر التجول المفروض ضمن إجراءات احتواء وباء كورونا، بعد أن جرى تداول مقطع مصور لها وهي ترقص في الشارع.

وقال المتحدث باسم مديرية الأمن العام على صفحتها الرسمية بموقع تويتر إن "العاملين في الأمن الوقائي وبعد متابعتهم لفيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله فتاة خرقت حظر التجول، وقامت بإيقاف مركبتها بمنتصف الطريق والنزول من المركبة والقيام بحركات راقصة، فقد تمكنوا من تحديد هويتها وجرى ضبطها".

وتظهر بالفيديو فتاة ترتدي عباءة ونقاب في الفيديو الذي صور من أعلى، وقد ترجلت من سيارتها وسط الطريق وقامت بحركات راقصة.

وقالت "سكاي نيوز عربية"، إنه لم يتسن لها التحقق من تاريخ المقطع المصور، لكن وسائل الإعلام المحلية أشارت إلى أن تحرك السلطات بشأنه الفيديو يشير إلى أن الواقعة حدثت بعد فرض حظر التجوال.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، بدأت السلطات تطبيق حظر تجول صارم فرضته الحكومة ابتداءً من صباح السبت، في أحدث الخطوات التي يتخذها الأردن لمواجهة فيروس كورونا مع تزايد عدد المصابين.

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