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6 موهوبين سعوديين يمثلون المملكة بأولمبياد العلوم للناشئين بهولندا

ينافسون 300 طالب.. "موهبة" تشارك للعام الثالث بالتعاون مع وزارة التعليم

تشارك مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" -بالتعاون مع وزارة التعليم- ممثلة للمملكة في أولمبياد العلوم للناشئين للعام الثالث على التوالي، الذي يقام في هولندا خلال الفترة من 15 إلى 24 ربيع الأول 1439هـ، الموافق 3 إلى 12 ديسمبر 2017م.

وتأتي مشاركة "موهبة" ممثلة للمملكة بفريق مكون من خمسة طلاب وطالبة واحدة؛ وهم: (أسامة العلي، أحمد المهنا، حسام نور ولي، عبدالرحمن الشهري، مشاري الفريدي، وريم القرني) الذين تم تدريبهم لمدة عامين بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وجامعة الملك سعود.

وينافس فريق الموهوبين الممثل للمملكة المشارك في أولمبياد العلوم للناشئين نحو 300 طالب وطالبة، يمثلون 48 دولة.

وكان موهوبو المملكة العربية السعودية قد حصلوا خلال العامين الماضيين على (11 ميدالية برونزية، وميدالية فضية) خلال مسابقات أولمبياد العلوم للناشئين.

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6 موهوبين سعوديين يمثلون المملكة بأولمبياد العلوم للناشئين بهولندا
سبق

تشارك مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" -بالتعاون مع وزارة التعليم- ممثلة للمملكة في أولمبياد العلوم للناشئين للعام الثالث على التوالي، الذي يقام في هولندا خلال الفترة من 15 إلى 24 ربيع الأول 1439هـ، الموافق 3 إلى 12 ديسمبر 2017م.

وتأتي مشاركة "موهبة" ممثلة للمملكة بفريق مكون من خمسة طلاب وطالبة واحدة؛ وهم: (أسامة العلي، أحمد المهنا، حسام نور ولي، عبدالرحمن الشهري، مشاري الفريدي، وريم القرني) الذين تم تدريبهم لمدة عامين بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وجامعة الملك سعود.

وينافس فريق الموهوبين الممثل للمملكة المشارك في أولمبياد العلوم للناشئين نحو 300 طالب وطالبة، يمثلون 48 دولة.

وكان موهوبو المملكة العربية السعودية قد حصلوا خلال العامين الماضيين على (11 ميدالية برونزية، وميدالية فضية) خلال مسابقات أولمبياد العلوم للناشئين.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
12:26 PM

6 موهوبين سعوديين يمثلون المملكة بأولمبياد العلوم للناشئين بهولندا

ينافسون 300 طالب.. "موهبة" تشارك للعام الثالث بالتعاون مع وزارة التعليم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشارك مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" -بالتعاون مع وزارة التعليم- ممثلة للمملكة في أولمبياد العلوم للناشئين للعام الثالث على التوالي، الذي يقام في هولندا خلال الفترة من 15 إلى 24 ربيع الأول 1439هـ، الموافق 3 إلى 12 ديسمبر 2017م.

وتأتي مشاركة "موهبة" ممثلة للمملكة بفريق مكون من خمسة طلاب وطالبة واحدة؛ وهم: (أسامة العلي، أحمد المهنا، حسام نور ولي، عبدالرحمن الشهري، مشاري الفريدي، وريم القرني) الذين تم تدريبهم لمدة عامين بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وجامعة الملك سعود.

وينافس فريق الموهوبين الممثل للمملكة المشارك في أولمبياد العلوم للناشئين نحو 300 طالب وطالبة، يمثلون 48 دولة.

وكان موهوبو المملكة العربية السعودية قد حصلوا خلال العامين الماضيين على (11 ميدالية برونزية، وميدالية فضية) خلال مسابقات أولمبياد العلوم للناشئين.

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