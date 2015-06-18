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عمّ الطيار المفقود: المعلومات عنه تنحصر وتتوالى بقرب الفرج

نفى ما تردد في وسائل الإعلام بخصوص التوصل لمعلومات مهمة

نفى عمّ الطيار المفقود الدكتور عبدالله الشريف ما تردد عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن التوصل إلى معلومات مهمة بخصوص المفقود والكابتن المرافق له.

وكان "الشريف" والكابتن المرافق له قد فُقِدا منذ شهر رمضان الماضي، إثر إقلاعهما على متن طائرة تدريبية ذات محركين من مطار "سان خوسيه" بالفلبين، في جولة تدريبية قبل أن تختفي الطائرة براكبيها في ظروفٍ غامضة.

وقال عمّ المفقود لـ"سبق": البحث عن ابننا ما زال جارياً، والمعلومات تنحصر وتتوالى بقرب الفرج.

ونشرت وسائل إعلام فلبينية بعض الصور بعد الحصول على حقيبة وُجدت بها بطاقات خاصة تتعلق بالكابتن الفلبيني دون أثر للطائرة حتى اللحظة.

وقد أصدرت السفارة السعودية في الفلبين بياناً حول فقدان المواطن عبدالله الشريف، وأكدت أن الخارجية السعودية تتابع عمليات البحث، وأنها ستبذل ما بوسعها حتى الوصول إليه، مشيرة إلى أنها تحفظت في البداية بحسب رغبة أسرته.

من جانب آخر، حثّ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، أثناء لقائه بداية شهر شوال الجاري، رئيس المراسم بالقصر الجمهوري روبرت بورهي في مكتبه بقصر مالاكانيانغ، على تكثيف الجهود في جميع الاحتمالات؛ للبحث عن الطيار المفقود عبدالله الشريف.

وقد تناول اللقاء ظروف اختفاء المواطن وعمليات البحث والتحقيقات التي تجريها الجهات المختصة الفلبينية، حيث طالب السفير خلال اللقاء بتكثيف جهود البحث وفق جميع الاتجاهات والاحتمالات، مقدماً شكره للحكومة الفلبينية؛ لما تقدّمه من جهود.

من ناحيته، أفاد الوزير بأن هناك اهتماماً على كل المستويات بالعثور على المواطن "الشريف" ومدربه الفلبيني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عمّ الطيار المفقود: المعلومات عنه تنحصر وتتوالى بقرب الفرج
سبق

نفى عمّ الطيار المفقود الدكتور عبدالله الشريف ما تردد عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن التوصل إلى معلومات مهمة بخصوص المفقود والكابتن المرافق له.

وكان "الشريف" والكابتن المرافق له قد فُقِدا منذ شهر رمضان الماضي، إثر إقلاعهما على متن طائرة تدريبية ذات محركين من مطار "سان خوسيه" بالفلبين، في جولة تدريبية قبل أن تختفي الطائرة براكبيها في ظروفٍ غامضة.

وقال عمّ المفقود لـ"سبق": البحث عن ابننا ما زال جارياً، والمعلومات تنحصر وتتوالى بقرب الفرج.

ونشرت وسائل إعلام فلبينية بعض الصور بعد الحصول على حقيبة وُجدت بها بطاقات خاصة تتعلق بالكابتن الفلبيني دون أثر للطائرة حتى اللحظة.

وقد أصدرت السفارة السعودية في الفلبين بياناً حول فقدان المواطن عبدالله الشريف، وأكدت أن الخارجية السعودية تتابع عمليات البحث، وأنها ستبذل ما بوسعها حتى الوصول إليه، مشيرة إلى أنها تحفظت في البداية بحسب رغبة أسرته.

من جانب آخر، حثّ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، أثناء لقائه بداية شهر شوال الجاري، رئيس المراسم بالقصر الجمهوري روبرت بورهي في مكتبه بقصر مالاكانيانغ، على تكثيف الجهود في جميع الاحتمالات؛ للبحث عن الطيار المفقود عبدالله الشريف.

وقد تناول اللقاء ظروف اختفاء المواطن وعمليات البحث والتحقيقات التي تجريها الجهات المختصة الفلبينية، حيث طالب السفير خلال اللقاء بتكثيف جهود البحث وفق جميع الاتجاهات والاحتمالات، مقدماً شكره للحكومة الفلبينية؛ لما تقدّمه من جهود.

من ناحيته، أفاد الوزير بأن هناك اهتماماً على كل المستويات بالعثور على المواطن "الشريف" ومدربه الفلبيني.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
04:11 PM

عمّ الطيار المفقود: المعلومات عنه تنحصر وتتوالى بقرب الفرج

نفى ما تردد في وسائل الإعلام بخصوص التوصل لمعلومات مهمة

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عبدالله السالم - الدمام
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8,395

نفى عمّ الطيار المفقود الدكتور عبدالله الشريف ما تردد عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن التوصل إلى معلومات مهمة بخصوص المفقود والكابتن المرافق له.

وكان "الشريف" والكابتن المرافق له قد فُقِدا منذ شهر رمضان الماضي، إثر إقلاعهما على متن طائرة تدريبية ذات محركين من مطار "سان خوسيه" بالفلبين، في جولة تدريبية قبل أن تختفي الطائرة براكبيها في ظروفٍ غامضة.

وقال عمّ المفقود لـ"سبق": البحث عن ابننا ما زال جارياً، والمعلومات تنحصر وتتوالى بقرب الفرج.

ونشرت وسائل إعلام فلبينية بعض الصور بعد الحصول على حقيبة وُجدت بها بطاقات خاصة تتعلق بالكابتن الفلبيني دون أثر للطائرة حتى اللحظة.

وقد أصدرت السفارة السعودية في الفلبين بياناً حول فقدان المواطن عبدالله الشريف، وأكدت أن الخارجية السعودية تتابع عمليات البحث، وأنها ستبذل ما بوسعها حتى الوصول إليه، مشيرة إلى أنها تحفظت في البداية بحسب رغبة أسرته.

من جانب آخر، حثّ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، أثناء لقائه بداية شهر شوال الجاري، رئيس المراسم بالقصر الجمهوري روبرت بورهي في مكتبه بقصر مالاكانيانغ، على تكثيف الجهود في جميع الاحتمالات؛ للبحث عن الطيار المفقود عبدالله الشريف.

وقد تناول اللقاء ظروف اختفاء المواطن وعمليات البحث والتحقيقات التي تجريها الجهات المختصة الفلبينية، حيث طالب السفير خلال اللقاء بتكثيف جهود البحث وفق جميع الاتجاهات والاحتمالات، مقدماً شكره للحكومة الفلبينية؛ لما تقدّمه من جهود.

من ناحيته، أفاد الوزير بأن هناك اهتماماً على كل المستويات بالعثور على المواطن "الشريف" ومدربه الفلبيني.

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