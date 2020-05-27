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في ملعب يتسع لـ50 ألف مشجع.. الجماهير اليابانية تشجع فرقها عن بعد

الدوري ينطلق في 19 يوليو المقبل.. من خلال مكبرات صوت عملاقة

تستعد الرياضة اليابانية للعودة بحذر، واستئناف نشاطها المتوقف بسبب حائجة كورونا، وقد نجحت شركة يابانية في تطوير تطبيق جديد يتيح للجماهير تشجيع فرقها المفضلة عن بعد، خلال المباريات التي تقام في ملاعب خالية من المشجعين؛ خوفاً من تفشي العدوى.

ومن المقرر أن تستأنف مباريات دوري البيسبول الياباني للمحترفين في 19 يوليو المقبل، على أن تبدأ مباريات الدوري الياباني لكرة القدم أيضًا بعد ذلك بأسبوعين، لكن كل هذه المباريات ستقام بدون جمهور وخلف أبواب مغلقة؛ خوفاً من انتقال العدوى بالفيروس سريع الانتشار.

ويتيح التطبيق الجديد للمشجعين الذين يشاهدون المباريات عبر شاشات التلفزيون في منازلهم، تشجيع اللاعبين على أرض الملعب أو حتى إطلاق صيحات الاستهجان في وجوههم من خلال هواتفهم الذكية، وذلك بإرسال هتافات مسجلة سلفاً أو من خلال رسائل شخصية خاصة بهم، وسيصل كل ذلك مباشرة إلى الملعب من خلال مكبرات صوت عملاقة.

وقامت مؤسسة ياماها التي طورت التطبيق الجديد بتجربته في ملعب شيزوكا الذي يتسع لنحو 50 ألف مشجع، ويستخدم بصفة أساسية لمباريات كرة القدم، بمشاركة ناديين في الدوري الياباني الأول للعبة الشعبية وهما جوبيلو إيواتا وشيميزو بالس.

وخلال التجربة تسنى للجمهور الجالس أمام شاشات التلفزيون، إرسال عبارات وصيحات التشجيع إلى الملعب من خلال 58 مكبرًا للصوت موزعة في أنحاء الملعب، كما يتيح التطبيق للجمهور اختيار مكبر الصوت الذي يريدون نقل تشجيعهم من خلاله.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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في ملعب يتسع لـ50 ألف مشجع.. الجماهير اليابانية تشجع فرقها عن بعد
سبق

تستعد الرياضة اليابانية للعودة بحذر، واستئناف نشاطها المتوقف بسبب حائجة كورونا، وقد نجحت شركة يابانية في تطوير تطبيق جديد يتيح للجماهير تشجيع فرقها المفضلة عن بعد، خلال المباريات التي تقام في ملاعب خالية من المشجعين؛ خوفاً من تفشي العدوى.

ومن المقرر أن تستأنف مباريات دوري البيسبول الياباني للمحترفين في 19 يوليو المقبل، على أن تبدأ مباريات الدوري الياباني لكرة القدم أيضًا بعد ذلك بأسبوعين، لكن كل هذه المباريات ستقام بدون جمهور وخلف أبواب مغلقة؛ خوفاً من انتقال العدوى بالفيروس سريع الانتشار.

ويتيح التطبيق الجديد للمشجعين الذين يشاهدون المباريات عبر شاشات التلفزيون في منازلهم، تشجيع اللاعبين على أرض الملعب أو حتى إطلاق صيحات الاستهجان في وجوههم من خلال هواتفهم الذكية، وذلك بإرسال هتافات مسجلة سلفاً أو من خلال رسائل شخصية خاصة بهم، وسيصل كل ذلك مباشرة إلى الملعب من خلال مكبرات صوت عملاقة.

وقامت مؤسسة ياماها التي طورت التطبيق الجديد بتجربته في ملعب شيزوكا الذي يتسع لنحو 50 ألف مشجع، ويستخدم بصفة أساسية لمباريات كرة القدم، بمشاركة ناديين في الدوري الياباني الأول للعبة الشعبية وهما جوبيلو إيواتا وشيميزو بالس.

وخلال التجربة تسنى للجمهور الجالس أمام شاشات التلفزيون، إرسال عبارات وصيحات التشجيع إلى الملعب من خلال 58 مكبرًا للصوت موزعة في أنحاء الملعب، كما يتيح التطبيق للجمهور اختيار مكبر الصوت الذي يريدون نقل تشجيعهم من خلاله.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
05:07 PM

في ملعب يتسع لـ50 ألف مشجع.. الجماهير اليابانية تشجع فرقها عن بعد

الدوري ينطلق في 19 يوليو المقبل.. من خلال مكبرات صوت عملاقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستعد الرياضة اليابانية للعودة بحذر، واستئناف نشاطها المتوقف بسبب حائجة كورونا، وقد نجحت شركة يابانية في تطوير تطبيق جديد يتيح للجماهير تشجيع فرقها المفضلة عن بعد، خلال المباريات التي تقام في ملاعب خالية من المشجعين؛ خوفاً من تفشي العدوى.

ومن المقرر أن تستأنف مباريات دوري البيسبول الياباني للمحترفين في 19 يوليو المقبل، على أن تبدأ مباريات الدوري الياباني لكرة القدم أيضًا بعد ذلك بأسبوعين، لكن كل هذه المباريات ستقام بدون جمهور وخلف أبواب مغلقة؛ خوفاً من انتقال العدوى بالفيروس سريع الانتشار.

ويتيح التطبيق الجديد للمشجعين الذين يشاهدون المباريات عبر شاشات التلفزيون في منازلهم، تشجيع اللاعبين على أرض الملعب أو حتى إطلاق صيحات الاستهجان في وجوههم من خلال هواتفهم الذكية، وذلك بإرسال هتافات مسجلة سلفاً أو من خلال رسائل شخصية خاصة بهم، وسيصل كل ذلك مباشرة إلى الملعب من خلال مكبرات صوت عملاقة.

وقامت مؤسسة ياماها التي طورت التطبيق الجديد بتجربته في ملعب شيزوكا الذي يتسع لنحو 50 ألف مشجع، ويستخدم بصفة أساسية لمباريات كرة القدم، بمشاركة ناديين في الدوري الياباني الأول للعبة الشعبية وهما جوبيلو إيواتا وشيميزو بالس.

وخلال التجربة تسنى للجمهور الجالس أمام شاشات التلفزيون، إرسال عبارات وصيحات التشجيع إلى الملعب من خلال 58 مكبرًا للصوت موزعة في أنحاء الملعب، كما يتيح التطبيق للجمهور اختيار مكبر الصوت الذي يريدون نقل تشجيعهم من خلاله.

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