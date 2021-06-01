بقرار الوزير.. آل حماد متحدثًا رسميًّا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا بتعيين سعد بن عبدالله آل حماد متحدثًا رسميًّا للوزارة.

وكان آل حماد قد التحق بالعمل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ عام 1439هـ، ويحمل درجة البكالوريوس في الإعلام والاتصال التسويقي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو حاصل على عدد من الدورات المتخصصة في مجال الإعلام والاتصال، وعمل في التلفزيون والصحافة الورقية، ومستشارًا إعلاميًّا للعديد من الجهات الحكومية، كما شارك في العديد من الملتقيات والمؤتمرات العلمية المحلية والدولية.