النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

25672.. إحصائية مخالفات احترازات كورونا بالمملكة في أسبوع

الرياض الأعلى بواقع بـ 8909 مخالفات تلتها مكة المكرمة

بلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (25672) مخالفة، وذلك للفترة من 20/ 9 / 1442هـ حتى 26/ 9 / 1442هـ.

كما سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(8909) مخالفات، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(4556) مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ(3805) مخالفات، ومنطقة القصيم بـ(2298) مخالفة، ثم منطقة المدينة المنورة بـ(1453) مخالفة، فمنطقة الجوف بـ(1416) مخالفة، ومنطقة حائل بـ(926) مخالفة، ثم منطقة تبوك بـ(658) مخالفة، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(512) مخالفة, ومنطقة الباحة بـ(476) مخالفة، فمنطقة عسير بـ(388) مخالفة، ومنطقة جازان بـ(176) مخالفة, وأخيراً منطقة نجران بـ(99) مخالفة.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
25672.. إحصائية مخالفات احترازات كورونا بالمملكة في أسبوع
سبق

بلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (25672) مخالفة، وذلك للفترة من 20/ 9 / 1442هـ حتى 26/ 9 / 1442هـ.

كما سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(8909) مخالفات، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(4556) مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ(3805) مخالفات، ومنطقة القصيم بـ(2298) مخالفة، ثم منطقة المدينة المنورة بـ(1453) مخالفة، فمنطقة الجوف بـ(1416) مخالفة، ومنطقة حائل بـ(926) مخالفة، ثم منطقة تبوك بـ(658) مخالفة، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(512) مخالفة, ومنطقة الباحة بـ(476) مخالفة، فمنطقة عسير بـ(388) مخالفة، ومنطقة جازان بـ(176) مخالفة, وأخيراً منطقة نجران بـ(99) مخالفة.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
04:44 PM

25672.. إحصائية مخالفات احترازات كورونا بالمملكة في أسبوع

الرياض الأعلى بواقع بـ 8909 مخالفات تلتها مكة المكرمة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
286

بلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (25672) مخالفة، وذلك للفترة من 20/ 9 / 1442هـ حتى 26/ 9 / 1442هـ.

كما سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(8909) مخالفات، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(4556) مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ(3805) مخالفات، ومنطقة القصيم بـ(2298) مخالفة، ثم منطقة المدينة المنورة بـ(1453) مخالفة، فمنطقة الجوف بـ(1416) مخالفة، ومنطقة حائل بـ(926) مخالفة، ثم منطقة تبوك بـ(658) مخالفة، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(512) مخالفة, ومنطقة الباحة بـ(476) مخالفة، فمنطقة عسير بـ(388) مخالفة، ومنطقة جازان بـ(176) مخالفة, وأخيراً منطقة نجران بـ(99) مخالفة.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,690
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,444
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,098
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,950

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة