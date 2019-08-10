بالفيديو.. "رذاذ الماء" يتطاير لتلطيف الأجواء في عرفات
تخفض الحرارة من 5 إلى 7 درجات وتخمد الأتربة المتطايرة
تضخ نقاط رذاذ الماء الموزعة في أرجاء مشعر عرفات، وتتطاير تلطيفًا للأجواء، وتخفيفًا للحرارة على جموع الحجاج.
وتسهم هذه الطريقة في تخفيض درجة الحرارة من 5 إلى 7 درجات، وإخماد الأتربة المتطايرة؛ إذ تشهد المشاعر -بحسب الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة- ارتفاعًا في درجات الحرارة يصل إلى أكثر من 40 درجة.
موسم الحج لعام 1440هـ
الحج 1440هـ
الحج
بالفيديو.. "رذاذ الماء" يتطاير لتلطيف الأجواء في عرفات
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2019-08-10
تضخ نقاط رذاذ الماء الموزعة في أرجاء مشعر عرفات، وتتطاير تلطيفًا للأجواء، وتخفيفًا للحرارة على جموع الحجاج.
وتسهم هذه الطريقة في تخفيض درجة الحرارة من 5 إلى 7 درجات، وإخماد الأتربة المتطايرة؛ إذ تشهد المشاعر -بحسب الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة- ارتفاعًا في درجات الحرارة يصل إلى أكثر من 40 درجة.
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
12:04 PM
اخر تعديل
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
02:04 PM
بالفيديو.. "رذاذ الماء" يتطاير لتلطيف الأجواء في عرفات
تخفض الحرارة من 5 إلى 7 درجات وتخمد الأتربة المتطايرة
تضخ نقاط رذاذ الماء الموزعة في أرجاء مشعر عرفات، وتتطاير تلطيفًا للأجواء، وتخفيفًا للحرارة على جموع الحجاج.
وتسهم هذه الطريقة في تخفيض درجة الحرارة من 5 إلى 7 درجات، وإخماد الأتربة المتطايرة؛ إذ تشهد المشاعر -بحسب الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة- ارتفاعًا في درجات الحرارة يصل إلى أكثر من 40 درجة.