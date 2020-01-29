الأرصاد تنبّه من أمطار رعدية على مكة.. و"المدني" يحذّر

مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة تؤدي لتدني الرؤية الأفقية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات: (الطائف، وميسان، والعرضيات، وأضم، والجموم، والكامل، والليث، وبحرة)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ9 مساءً، بمشيئة الله.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.