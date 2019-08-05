مهرجان ولي العهد للهجن 2 يُشعل فتيل المنافسات بين الملاك .. صفقات تجاوزت الـ 30 مليونًا

ابتداءً من منتصف الشهر الجاري بجوائز مالية قيمتها الإجمالية 52 مليون ريال

بحثًا عن تحقيق نوماس مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية وتطلعا للمنافسة القوية واكتساح أشواط الرموز والظفر بأغلى السيوف السعودية التي تحمل اسمًا غاليًا على قلوب الجميع.. يشهد سوق الهجن الأصايل هذه الأيام صفقات كبيرة تجاوزت قيمتها الثلاثين مليون ريال حتى الآن ولا يزال البيع والمشتري مستمرًا استعدادًا لهذا المهرجان الكبير الذي سيُقام على أرضية ميدان محافظة الطائف بتنظيم من الاتحاد السعودي للهجن ابتداءً من منتصف أغسطس الجاري بجوائز مالية كبيرة تبلغ قيمتها الإجمالية 52 مليون ريال يتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية بعدد 439 شوطًا، الذي يعده المشاركون أكبر جائزة للهجن إذ إنه أسهم في رفع قيمة الهجن في الخليج العربي.

وخلال الأيام الماضية نشطت حركة كبيرة لبيع هجن السباق وشرائها من قِبل كبار ملاك العزب القادمين بقوة لخوض منافسات هذا المهرجان الكبير.

وجاءت أبرز المشتريات من قِبل عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن منتزع "سيف الحيل" في مهرجان ولي العهد الأول في الأشواط العامة حيث أعلن أخيرًا أن عزبته أبرمت عدة صفقات تجاوزت قيمتها عشرين مليونًا سعيًا منه للمحافظة على السيف الغالي الذي يحمل اسم ولي العهد.

وأبرمت مؤسسة هجن الرئاسة بقيادة سمو الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان المشرف العام على هجن الرئاسة والعائدة ملكيتها لسمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مشتريات باهظة الثمن استعدادًا للحضور بقوة لهذا المهرجان الكبير في موسمه الثاني.

كما أعلن صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي عن إقامة سباق تسعيره لصالح هجن العاصفة المملوكة لسموه بقيمة تتجاوز المليون درهم ونصف تقريبًا لكل من سن الحقايق والقايا وتاني هذه التسعيرة من أجل تعزيز ودعم جاهزية هجن العاصفة وتأهيل مطاياها لدخول المنافسة في هذا المهرجان الكبير.. إضافة إلى مشتريات هجن النايفات ممثلة بالمملكة العربية السعودية وهجن الشعار الملكي العائد ملكيته للأمير تركي بن محمد بن فهد أيضًا مشتريات رجال الأعمال ومحبي هذه الرياضة العريقة.

وبحسب توقعات المحللين وأصحاب وملاك الهجن، فإن المشتريات سوف تتعدى الخمسين مليون ريال، وهذا بحد ذاته دعم لكل مالك هجن ومحب إلى رياضة الآباء والأجداد.

وبلاشك فإن هذه الحركة الاقتصادية ما هي إلا دليل كبير على أهمية هذا المهرجان العملاق الذي حقق في عامه الأول شهرة عالمية وحضورًا لافتًا دخل على إثره موسوعة جينيس القياسية بعد أن شارك في المهرجان أكثر من 11 ألف مطية.