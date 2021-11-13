تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة على محافظتي العلا والعيص

نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على محافظتي العلا والعيص، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبين المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ٧ صباحاً تستمر حتى الساعة الـ٧ مساءً.
نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على محافظتي العلا والعيص، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبين المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ٧ صباحاً تستمر حتى الساعة الـ٧ مساءً.
نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على محافظتي العلا والعيص، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبين المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ٧ صباحاً تستمر حتى الساعة الـ٧ مساءً.
نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على محافظتي العلا والعيص، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبين المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ٧ صباحاً تستمر حتى الساعة الـ٧ مساءً.