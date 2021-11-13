وبين المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ٧ صباحاً تستمر حتى الساعة الـ٧ مساءً.

نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على محافظتي العلا والعيص، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة على محافظتي العلا والعيص وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-11-13 نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على محافظتي العلا والعيص، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ٧ صباحاً تستمر حتى الساعة الـ٧ مساءً.

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443 10:18 AM

تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة على محافظتي العلا والعيص تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية





A A A





0 مشاركة

نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على محافظتي العلا والعيص، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.



وبين المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ٧ صباحاً تستمر حتى الساعة الـ٧ مساءً.