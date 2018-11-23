نجم "الفورمولا 1" و"مرسيدس" يُحضِّران لمفاجأة قد تقلب الموازين في المملكة.. تعرَّف عليها

مع انطلاقة جائزة السعودية الكبرى على حلبة جدة الأطول والأسرع

يستعد بطل العالم 7 مرات البريطاني لويس هاميلتون، وفريق مرسيدس للفورمولا 1، لمفاجأة كبيرة في سباق جائزة السعودية الكبرى STC المزمع انطلاقه في جدة خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر؛ إذ يعود بطل العالم إلى استخدام المحرك الجديد المعزز والأكثر قوة، الذي أمَّن له الفوز في البرازيل بالرغم من تأخُّره في بداية السباق.

وبحسب مصادر إعلامية، سيخوض "هاميلتون" الجولة قبل الأخيرة الحاسمة من موسم الفورمولا 1 بميزة حيوية في سيارته المرسيدس، وذلك بعد فوزه في جائزة قطر الكبرى يوم الأحد الماضي؛ إذ أكد مدير فريق مرسيدس، توتو وولف، أنه سيعود إلى محركه الأحدث في الجولة المقبلة في المملكة العربية السعودية، الذي قد يصنع الفارق في معركة لقب بطل العالم.

وأدى فوز بطل العالم البريطاني في قطر إلى تقليص الفارق إلى 8 نقاط مع غريمه على اللقب ماكس فيرشتابن، ولكن ميزته الجديدة بمحركه الأكثر قوة تعني أنه يمكنه تأمين اللقب في جدة مطلع الشهر القادم، وذلك قبل الجولة الأخيرة في أبوظبي في 12 ديسمبر.

لم يستخدم فريق مرسيدس المحرك الجديد في جولة قطر بسبب طبيعة حلبة الدوحة إلا أن الأمر سيكون مثيرًا في حلبة جدة، التي تعد أسرع وأطول حلبة شوارع في العالم، ويناسب تصميمها المحرك الجديد.

حلبة جدة الاستثنائية

وتحتضن حلبة كورنيش جدة التي تعد أسرع وأطول حلبة شوارع في العالم للفورمولا 1 الجولة قبل الأخيرة من أحد أصعب مواسم الفورمولا 1، الذي يشهد منافسة شرسة لحسم اللقب بين بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون، والسائق الذي يحلم بالتتويج بلقبه الأول ماكس فيرشتابن.

وتقع الحلبة الاستثنائية على كورنيش جدة، وهو ثاني أطول مضمار في مسابقات فورمولا-1. وكانت الأعمال الإنشائية للحلبة قد انطلقت في شهر إبريل الماضي، ومن المقرر الانتهاء من العمل على المضمار خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبينت التجارب أن متوسط السرعة في مضمار جدة يبلغ 155 ميلاً في الساعة، وهي من أعلى معدلات السرعة في مضامير سباقات السيارات في العالم.

ووصف المدير العام لفورمولا-1، روس براون، المضمار بأنه "رائع، ويطل على البحر الأحمر، وتصميمه يجعله من أفضل مضامير الشوارع الحديثة، ويوفر فرصة التجاوز للسيارات".