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"بلومبيرغ": السعودية ضمن 20 دولة تقود النمو العالمي في 2024

قالت: اقتصاد الصين سيكون أكبر مساهم في نمو الاقتصاد

أعطت "بلومبيرغ" تصوراً لأكبر 20 دولة ستقود نمو الاقتصادي العالمي بحلول 2024، معتمدةً على مستهدفات صندوق النقد الدولي، والقوة الشرائية؛ وذلك لتحديد العوامل الذي ستقود النمو، موضحة أن السعودية في تلك القائمة.

ورجحت "بلومبيرغ" في الوقت نفسه أن يتراجع نمو الاقتصاد العالمي خلال الخمس سنوات القادمة؛ بسبب حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق والتوترات التجارية.

وأظهر تقرير الوكالة أن اقتصاد الصين سيكون أكبر مساهم في نمو الاقتصاد العالمي بعد 5 سنوات، رغم التوقعات بتراجع نسبة مساهمته في هذا النمو من 32.7% خلال الفترة 2018\2019، إلى 28.3% بحلول 2024.

وأوضحت أن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية الذي يساهم بأكبر نسبة في نمو الاقتصاد العالمي، سيتراجع إلى المرتبة الثالثة بعد الهند. موضحة أن مساهمة أمريكا في نمو الاقتصاد العالمي سيتراجع من 13.8% حالياً إلى 9.2% خلال عام 2024، فيما من المتوقع أن تصل نسبة مساهمة الصين في نمو الاقتصاد العالمي إلى 15.5%.

وستظل إندونيسيا في المرتبة الرابعة بنسبة مساهمة قدرها 3.7%، مقارنة بـ 3.9% خلال عام 2019. ومن المتوقع أن تهبط بريطانيا من المرتبة التاسعة حالياً إلى المرتبة الثالثة عشرة؛ بسبب تداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن تستمر نسبة مساهمة روسيا في نمو الاقتصاد العالمي عند 2% بعد 5 سنوات، لكنها ستزيح بذلك اليابان من تلك المرتبة، التي تحتلها حالياً، إلى المرتبة التاسعة. ومن المتوقع أن تحتل البرازيل المرتبة السادسة من المرتبة الحادية عشرة، ومن المتوقع أن تحتل ألمانيا المرتبة السابعة بنسبة مساهمة تبلغ 1.6%.

وذكر التقرير أن الدول الباقية بقائمة العشرين التي ستقود النمو بعد 5 سنوات، تتضمن السعودية والمكسيك وباكستان، فيما خرجت كل من إسبانيا وبولندا وكندا وفيتنام من تلك القائمة.

بلومبيرغ المملكة العربية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلومبيرغ": السعودية ضمن 20 دولة تقود النمو العالمي في 2024
سبق

أعطت "بلومبيرغ" تصوراً لأكبر 20 دولة ستقود نمو الاقتصادي العالمي بحلول 2024، معتمدةً على مستهدفات صندوق النقد الدولي، والقوة الشرائية؛ وذلك لتحديد العوامل الذي ستقود النمو، موضحة أن السعودية في تلك القائمة.

ورجحت "بلومبيرغ" في الوقت نفسه أن يتراجع نمو الاقتصاد العالمي خلال الخمس سنوات القادمة؛ بسبب حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق والتوترات التجارية.

وأظهر تقرير الوكالة أن اقتصاد الصين سيكون أكبر مساهم في نمو الاقتصاد العالمي بعد 5 سنوات، رغم التوقعات بتراجع نسبة مساهمته في هذا النمو من 32.7% خلال الفترة 2018\2019، إلى 28.3% بحلول 2024.

وأوضحت أن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية الذي يساهم بأكبر نسبة في نمو الاقتصاد العالمي، سيتراجع إلى المرتبة الثالثة بعد الهند. موضحة أن مساهمة أمريكا في نمو الاقتصاد العالمي سيتراجع من 13.8% حالياً إلى 9.2% خلال عام 2024، فيما من المتوقع أن تصل نسبة مساهمة الصين في نمو الاقتصاد العالمي إلى 15.5%.

وستظل إندونيسيا في المرتبة الرابعة بنسبة مساهمة قدرها 3.7%، مقارنة بـ 3.9% خلال عام 2019. ومن المتوقع أن تهبط بريطانيا من المرتبة التاسعة حالياً إلى المرتبة الثالثة عشرة؛ بسبب تداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن تستمر نسبة مساهمة روسيا في نمو الاقتصاد العالمي عند 2% بعد 5 سنوات، لكنها ستزيح بذلك اليابان من تلك المرتبة، التي تحتلها حالياً، إلى المرتبة التاسعة. ومن المتوقع أن تحتل البرازيل المرتبة السادسة من المرتبة الحادية عشرة، ومن المتوقع أن تحتل ألمانيا المرتبة السابعة بنسبة مساهمة تبلغ 1.6%.

وذكر التقرير أن الدول الباقية بقائمة العشرين التي ستقود النمو بعد 5 سنوات، تتضمن السعودية والمكسيك وباكستان، فيما خرجت كل من إسبانيا وبولندا وكندا وفيتنام من تلك القائمة.

22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
02:26 PM

"بلومبيرغ": السعودية ضمن 20 دولة تقود النمو العالمي في 2024

قالت: اقتصاد الصين سيكون أكبر مساهم في نمو الاقتصاد

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محمد البقمي - الرياض
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أعطت "بلومبيرغ" تصوراً لأكبر 20 دولة ستقود نمو الاقتصادي العالمي بحلول 2024، معتمدةً على مستهدفات صندوق النقد الدولي، والقوة الشرائية؛ وذلك لتحديد العوامل الذي ستقود النمو، موضحة أن السعودية في تلك القائمة.

ورجحت "بلومبيرغ" في الوقت نفسه أن يتراجع نمو الاقتصاد العالمي خلال الخمس سنوات القادمة؛ بسبب حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق والتوترات التجارية.

وأظهر تقرير الوكالة أن اقتصاد الصين سيكون أكبر مساهم في نمو الاقتصاد العالمي بعد 5 سنوات، رغم التوقعات بتراجع نسبة مساهمته في هذا النمو من 32.7% خلال الفترة 2018\2019، إلى 28.3% بحلول 2024.

وأوضحت أن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية الذي يساهم بأكبر نسبة في نمو الاقتصاد العالمي، سيتراجع إلى المرتبة الثالثة بعد الهند. موضحة أن مساهمة أمريكا في نمو الاقتصاد العالمي سيتراجع من 13.8% حالياً إلى 9.2% خلال عام 2024، فيما من المتوقع أن تصل نسبة مساهمة الصين في نمو الاقتصاد العالمي إلى 15.5%.

وستظل إندونيسيا في المرتبة الرابعة بنسبة مساهمة قدرها 3.7%، مقارنة بـ 3.9% خلال عام 2019. ومن المتوقع أن تهبط بريطانيا من المرتبة التاسعة حالياً إلى المرتبة الثالثة عشرة؛ بسبب تداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن تستمر نسبة مساهمة روسيا في نمو الاقتصاد العالمي عند 2% بعد 5 سنوات، لكنها ستزيح بذلك اليابان من تلك المرتبة، التي تحتلها حالياً، إلى المرتبة التاسعة. ومن المتوقع أن تحتل البرازيل المرتبة السادسة من المرتبة الحادية عشرة، ومن المتوقع أن تحتل ألمانيا المرتبة السابعة بنسبة مساهمة تبلغ 1.6%.

وذكر التقرير أن الدول الباقية بقائمة العشرين التي ستقود النمو بعد 5 سنوات، تتضمن السعودية والمكسيك وباكستان، فيما خرجت كل من إسبانيا وبولندا وكندا وفيتنام من تلك القائمة.

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