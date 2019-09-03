خرج ولم يعد .. ثمانيني بمكة ترك منزل ابنه ونيّته قد تكشف وجهته

يعاني "الزهايمر" .. اختفى وانقطعت أخباره وأهله ينشدون المساعدة

ناشدت أسرة المُسِن عبدالهادي معتوق الياسي الهذلي؛ البالغ من العمر 87 عاماً، مَن يملك أيَّ معلوماتٍ عنه أن يتواصل معهم.

وقالوا إن والدهم خرج من منزل ابنه في مكة يوم الإثنين في العاشرة صباحاً ولم يعد حتى هذه اللحظة، ويعاني مرض الزهايمر.

وتابعوا: إن والدهم كان يتحدث عن نيّته التوجّه إلى مدينة الرياض قبل أن يختفي وتنقطع أخباره.

وللتواصل مع أبنائه عبدالرحمن: ٠٥٥٥٥٩٠٩٩٦، وخالد: ٠٥٦٠٧٦٩٠٠٠، وسمير: ٠٥٥٧٥٥١٨٨٨