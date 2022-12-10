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3 جوائز عالمية يحصدها ميناء الدمام تحت عنوان "الأفضل" .. هنا التفاصيل

فيما يُسهم تطوير البرامج والمعايير المتقدمة في تسويق الخدمات وفتح الأسواق

حصدت محطتا الحاويات الأولى والثانية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، على ثلاث من الجوائز التي منحتها شركة "Transport Arabia Excellence Awards" لأفضل محطات المناولة والبنية التحتية في الموانئ خلال عام 2017م، وذلك في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة يوم الإثنين الرابع من ديسمبر 2017م.

وفي التفاصيل، نالت شركة "IPS" التابعة لشركة هيتشسون العالمية التي تدير محطة الحاويات والبضائع المبردة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، على جائزة أفضل محطة حاويات لعام 2017م؛ بينما حصدت الشركة السعودية العالمية للموانئ التي تدير محطة الحاويات الثانية بميناء الدمام على جائزتي أفضل مشغل للحاويات في عام 2017، وأفضل بنية تحتية للقطارات للعام نفسه.

يُذكر أن الهيئة العامة للموانئ طوّرت برنامج تخصيص خدمات الموانئ واعتمدت بعض المعايير المتقدمة لتأهيل الشركات التي تتقدم للمنافسات التي تطرحها لتشغيل وإدارة عمليات المناولة والمساندة البحرية في جميع الموانئ من حيث سابقة الأعمال والخبرات واشتراط الحصول على شهادات الجودة والتميز والقدرة على الاستثمار والتطوير، بما يكفل تقديم الخدمات بكفاءة عالية وجودة عالمية.

وأسهمت تلك المعايير في حصول موانئ المملكة على عديد من الجوائز العالمية في مجالات تخصّصاتها؛ الأمر الذي يسهم في تسويق خدمات الموانئ السعودية ويفتح لها أسواقاً جديدة مع خطوط الملاحة العالمية المنتظمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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3 جوائز عالمية يحصدها ميناء الدمام تحت عنوان "الأفضل" .. هنا التفاصيل
سبق

حصدت محطتا الحاويات الأولى والثانية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، على ثلاث من الجوائز التي منحتها شركة "Transport Arabia Excellence Awards" لأفضل محطات المناولة والبنية التحتية في الموانئ خلال عام 2017م، وذلك في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة يوم الإثنين الرابع من ديسمبر 2017م.

وفي التفاصيل، نالت شركة "IPS" التابعة لشركة هيتشسون العالمية التي تدير محطة الحاويات والبضائع المبردة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، على جائزة أفضل محطة حاويات لعام 2017م؛ بينما حصدت الشركة السعودية العالمية للموانئ التي تدير محطة الحاويات الثانية بميناء الدمام على جائزتي أفضل مشغل للحاويات في عام 2017، وأفضل بنية تحتية للقطارات للعام نفسه.

يُذكر أن الهيئة العامة للموانئ طوّرت برنامج تخصيص خدمات الموانئ واعتمدت بعض المعايير المتقدمة لتأهيل الشركات التي تتقدم للمنافسات التي تطرحها لتشغيل وإدارة عمليات المناولة والمساندة البحرية في جميع الموانئ من حيث سابقة الأعمال والخبرات واشتراط الحصول على شهادات الجودة والتميز والقدرة على الاستثمار والتطوير، بما يكفل تقديم الخدمات بكفاءة عالية وجودة عالمية.

وأسهمت تلك المعايير في حصول موانئ المملكة على عديد من الجوائز العالمية في مجالات تخصّصاتها؛ الأمر الذي يسهم في تسويق خدمات الموانئ السعودية ويفتح لها أسواقاً جديدة مع خطوط الملاحة العالمية المنتظمة.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
11:30 AM

3 جوائز عالمية يحصدها ميناء الدمام تحت عنوان "الأفضل" .. هنا التفاصيل

فيما يُسهم تطوير البرامج والمعايير المتقدمة في تسويق الخدمات وفتح الأسواق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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حصدت محطتا الحاويات الأولى والثانية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، على ثلاث من الجوائز التي منحتها شركة "Transport Arabia Excellence Awards" لأفضل محطات المناولة والبنية التحتية في الموانئ خلال عام 2017م، وذلك في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة يوم الإثنين الرابع من ديسمبر 2017م.

وفي التفاصيل، نالت شركة "IPS" التابعة لشركة هيتشسون العالمية التي تدير محطة الحاويات والبضائع المبردة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، على جائزة أفضل محطة حاويات لعام 2017م؛ بينما حصدت الشركة السعودية العالمية للموانئ التي تدير محطة الحاويات الثانية بميناء الدمام على جائزتي أفضل مشغل للحاويات في عام 2017، وأفضل بنية تحتية للقطارات للعام نفسه.

يُذكر أن الهيئة العامة للموانئ طوّرت برنامج تخصيص خدمات الموانئ واعتمدت بعض المعايير المتقدمة لتأهيل الشركات التي تتقدم للمنافسات التي تطرحها لتشغيل وإدارة عمليات المناولة والمساندة البحرية في جميع الموانئ من حيث سابقة الأعمال والخبرات واشتراط الحصول على شهادات الجودة والتميز والقدرة على الاستثمار والتطوير، بما يكفل تقديم الخدمات بكفاءة عالية وجودة عالمية.

وأسهمت تلك المعايير في حصول موانئ المملكة على عديد من الجوائز العالمية في مجالات تخصّصاتها؛ الأمر الذي يسهم في تسويق خدمات الموانئ السعودية ويفتح لها أسواقاً جديدة مع خطوط الملاحة العالمية المنتظمة.

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