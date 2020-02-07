الأخضر الشاب يبدأ استعداداته لكأس العرب.. وباصريح يستدعي 26 لاعبًا

دشَّن المنتخب السعودي تحت 19 عامًا اليوم الجمعة تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الخُبر، الذي يأتي تحضيرًا للمشاركة في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا في الدمام.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، وتركز العمل خلالها على تطبيق اللاعبين تمارين لياقية وتكتيكية.

واستدعى المدير الفني للمنتخب السعودي بندر باصريح (26) لاعبًا للمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو الآتي: رائد أزيبي، ومشاري سنيور، وسعد القرني، وتركي الشمري، وسعد الموسى، ونواف المطيري، وباسل الحضيف، وخالد دغريري، ومحمد العوفي، وفيصل الغامدي، وباسل السيالي، وزياد الجهني، وسلطان العنزي، وهزاع الغامدي، وأحمد البصاص، وخليل العبسي، ومحمد مران، وحسن العلي، وفهد الدوسري، ومحمد محزري، وعوض الناشري، وهيثم عسيري، وأيمن يحيى، وعلي العبسي، وسلطان السريحي، وحسن الأسمري.

وتأتي مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا ضمن إطار المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان.

يُذكر أن مجموعة الأخضر في كأس العرب تضم إلى جانبه منتخبات (فلسطين، والجزائر، ومصر)، وسيفتتحها بلقاء منتخب فلسطين في الثامن عشر من الشهر الجاري، يليه لقاء منتخب مصر في الحادي والعشرين، في حين يختتم دور المجموعات بلقاء منتخب الجزائر في الرابع والعشرين من الشهر ذاته.