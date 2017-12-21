شاهد.. الجرعة المعززة تُفجّر صيحات استهجان ضد "ترامب" من أنصاره

الرئيس الأمريكي السابق يجدد الإشادة بإدارته فيما يتعلق بـ"توفير اللقاحات"

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه تَلقى جرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا؛ مما أثار صيحات انتقاد داخل حشد من مؤيديه في مدينة دالاس بولاية تكساس.

وجاء تصريح ترامب خلال لقاء أجرته معه شبكة "فوكس نيو"؛ حيث اعتبر الرئيس السابق أن إدارته صاحبة الفضل في "توفير اللقاحات وإنقاذ الأرواح".

وخلال حديثه أمام حشد من مؤيديه حضروا اللقاء، قال "ترامب": لقد فعلنا شيئًا تاريخيًّا، وأنقذنا عشرات الملايين من الأرواح في جميع أنحاء العالم. لقد طوّرنا 3 لقاحات في أقل من 9 أشهر، على الرغم من أن فعل ذلك كان يمكن أن يستغرق من 5 إلى 12 عامًا".

وأضاف: لولا تطوير هذه اللقاحات كان يمكن أن تتكرر مأساة الإنفلونزا الإسبانية التي بدأت في 1917، والتي مات بسببها نحو 100 مليون شخص.

وأردف: رفض اللقاح قد يخدم مصالح خصومنا؛ ولكن على الرغم من ذلك فإنني أرى أن أولئك الذين لا يرغبون في التطعيم لا ينبغي إجبارهم على القيام بذلك.

وعندما سأله المذيع عما إذا كان قد تلقى الجرعة المعززة، أجاب "ترامب": "نعم"؛ مما فجر صيحات الاستهجان من الجمهور، قبل أن يقول الرئيس السابق: لا، لا تفعلوا ذلك رجاء.

وكان "ترامب" قد أشاد بجهود إدارته للحصول على اللقاح المضاد لـ"كورونا" في مارس الماضي، عندما قال في بيان صادر عن مكتبه: آمل أن تتذكروا جميعًا عند حصولكم على لقاح كورونا أنه إذا لم أكن رئيسًا، فما كنتم قد تمكنتم من الحصول على هذا اللقاح لمدة 5 سنوات في أحسن الأحوال، وربما لم تحصلوا عليه مطلقًا.

وتلقى ترامب وزوجته ميلانيا لقاح "فايزر" في يناير الماضي، عندما كانا لا يزالان في البيت الأبيض، بعيدًا عن الأضواء؛ خلافًا لجو بايدن الذي نقلت شبكات التلفزة الأمريكية مباشرة على الهواء تلقيه التطعيم في 21 ديسمبر عندما أصبح رئيسًا منتخبًا.

وكان ترامب قد أصيب بـ"كورونا" في مطلع أكتوبر؛ حيث نُقل إلى مستشفى والتر ريد العسكري في ضاحية واشنطن، ومكث أيامًا عدة لتلقي العلاج.