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"التجارة" تنشر فيديو لشركة مقاولات صححت وضعها من التستر التجاري.. إيراداتها تفوق 10 ملايين ريال

نشرت وزارة التجارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمنشأة تجارية استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر والمقرر انتهاؤها الأربعاء القادم الموافق 16 فبراير 2‪021.

واستفادت من الفترة التصحيحية شركة مقاولات تزاول أنشطة تنفيذ مشاريع كبرى في ثلاث مدن من مناطق المملكة، وتعمل في ذات المجال منذ 30 عاماً، في حين تتجاوز إيراداتها السنوية 10 ملايين ريال سنوياً.

وأوضحت الوزارة أن تقدم ملاك المنشأة وتجاوبهم مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر نتج عنه الاستفادة من مزايا هذه الفترة تصحيح أوضاع المنشأة من خلال إتمام عملية نقل ملكية الشركة لشخص آخر "طرف ثالث"، وبالتالي الإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال؛ وفقاً لنظام مكافحة التستر، وأصبحت أعمالها الآن نظامية بشكل كامل.

الجدير بالذكر أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قدمت كافة الخيارات المناسبة لكافة أحجام المنشآت وقطاعاتها، وتتضمن تلك الخيارات: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة "سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص"، وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية.
ويمكن التقدم بطلب التصحيح إلكترونياً من خلال: mc.gov.sa

وزارة التجارة الفترة التصحيحية مكافحة التستر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تنشر فيديو لشركة مقاولات صححت وضعها من التستر التجاري.. إيراداتها تفوق 10 ملايين ريال
سبق

نشرت وزارة التجارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمنشأة تجارية استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر والمقرر انتهاؤها الأربعاء القادم الموافق 16 فبراير 2‪021.

واستفادت من الفترة التصحيحية شركة مقاولات تزاول أنشطة تنفيذ مشاريع كبرى في ثلاث مدن من مناطق المملكة، وتعمل في ذات المجال منذ 30 عاماً، في حين تتجاوز إيراداتها السنوية 10 ملايين ريال سنوياً.

وأوضحت الوزارة أن تقدم ملاك المنشأة وتجاوبهم مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر نتج عنه الاستفادة من مزايا هذه الفترة تصحيح أوضاع المنشأة من خلال إتمام عملية نقل ملكية الشركة لشخص آخر "طرف ثالث"، وبالتالي الإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال؛ وفقاً لنظام مكافحة التستر، وأصبحت أعمالها الآن نظامية بشكل كامل.

الجدير بالذكر أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قدمت كافة الخيارات المناسبة لكافة أحجام المنشآت وقطاعاتها، وتتضمن تلك الخيارات: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة "سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص"، وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية.
ويمكن التقدم بطلب التصحيح إلكترونياً من خلال: mc.gov.sa

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
07:59 PM
اخر تعديل
11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
12:38 AM

"التجارة" تنشر فيديو لشركة مقاولات صححت وضعها من التستر التجاري.. إيراداتها تفوق 10 ملايين ريال

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
5,292

نشرت وزارة التجارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمنشأة تجارية استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر والمقرر انتهاؤها الأربعاء القادم الموافق 16 فبراير 2‪021.

واستفادت من الفترة التصحيحية شركة مقاولات تزاول أنشطة تنفيذ مشاريع كبرى في ثلاث مدن من مناطق المملكة، وتعمل في ذات المجال منذ 30 عاماً، في حين تتجاوز إيراداتها السنوية 10 ملايين ريال سنوياً.

وأوضحت الوزارة أن تقدم ملاك المنشأة وتجاوبهم مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر نتج عنه الاستفادة من مزايا هذه الفترة تصحيح أوضاع المنشأة من خلال إتمام عملية نقل ملكية الشركة لشخص آخر "طرف ثالث"، وبالتالي الإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال؛ وفقاً لنظام مكافحة التستر، وأصبحت أعمالها الآن نظامية بشكل كامل.

الجدير بالذكر أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قدمت كافة الخيارات المناسبة لكافة أحجام المنشآت وقطاعاتها، وتتضمن تلك الخيارات: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة "سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص"، وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية.
ويمكن التقدم بطلب التصحيح إلكترونياً من خلال: mc.gov.sa

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