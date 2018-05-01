طلاب وطالبات تعليم الطائف يشاركون بأكثر من ٣٥٠ فكرة رائدة

ضمن فعاليات مبادرة "ريادي" لنشر ثقافة ريادة الأعمال

ضمن فعاليات مبادرة "ريادي" لنشر ثقافة ريادة الأعمال والاستثمار، أعلنت وزارة التعليم - ممثلة في إدارة مبادرة ريادي - مسابقة أولمبياد ريادي، ورصدت لها جوائز، بلغت قيمتها أكثر من أربعمائة ألف ريال، وأتاحت للطلاب والطالبات المشاركة عبر منصة ريادي على الإنترنت.





وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف هذه المسابقة بجميع الوسائل المتاحة، وحثت الطلاب على المشاركة بها؛ وذلك لتحقيق رؤية المبادرة لصناعة جيل طموحاته عنان السماء.

وتضافرت جهود الجميع من منسقين ومنسقات بمكاتب التعليم الداخلية والخارجية، وميسرين وميسرات بمدارس المرحلة الثانوية.. وتم تفعيل هذه المبادرة فعليًّا في أكثر من ١٢٠ مدرسة ثانوية (بنين وبنات)، ورفع أكثر من ٣٥٠ فكرة ريادية، تقدم بها أكثر من أربعمائة طالب وطالبة عبر منصة ريادي، وتحكيمها من قِبل لجان مختصة بوزارة التعليم لمعرفة المراكز الخمسة الأولى على مستوى قطاع البنين، والخمسة الأولى على مستوى قطاع البنات، المرشحة للمرحلة النهائية، وتم إعلانها مؤخرًا.

وقد باركت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف للطلاب والطالبات الفائزين والفائزات، ممثلة في المدير العام للتعليم، والمساعد والمساعدة للشؤون التعليمية (بنين وبنات)، وإدارة النشاط، كما شكروا الجميع على جهودهم وتفانيهم لتحقيق أهداف المبادرة.