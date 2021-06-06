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"عثمان الدعرمي" إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشيخ عثمان بن محمد الدعرمي أحد أعيان محافظة بيشة بمنطقة عسير ، وتم دفنه والصلاة عليه اليوم في بيشة.

ويتقبل العزاء بمنزل الفقيد بحي الخالدية في بيشة وللتواصل وتقديم العزاء مع أبناء المتوفى رحمه الله :

محمد ‎0555605536
عبدالعزيز 0555752628
عادل 0505757491
بندر ‎0500799579‎

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"عثمان الدعرمي" إلى رحمة الله
سبق

انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشيخ عثمان بن محمد الدعرمي أحد أعيان محافظة بيشة بمنطقة عسير ، وتم دفنه والصلاة عليه اليوم في بيشة.

ويتقبل العزاء بمنزل الفقيد بحي الخالدية في بيشة وللتواصل وتقديم العزاء مع أبناء المتوفى رحمه الله :

محمد ‎0555605536
عبدالعزيز 0555752628
عادل 0505757491
بندر ‎0500799579‎

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
12:57 AM

"عثمان الدعرمي" إلى رحمة الله

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
0
1,607

انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشيخ عثمان بن محمد الدعرمي أحد أعيان محافظة بيشة بمنطقة عسير ، وتم دفنه والصلاة عليه اليوم في بيشة.

ويتقبل العزاء بمنزل الفقيد بحي الخالدية في بيشة وللتواصل وتقديم العزاء مع أبناء المتوفى رحمه الله :

محمد ‎0555605536
عبدالعزيز 0555752628
عادل 0505757491
بندر ‎0500799579‎

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