المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يستعد للمنافسة في "آيسف" في أمريكا

يضم 30 طالباً وطالبة ينافسون 1800 من 80 دولة

يعسكر 30 من طلبة التعليم العام في الرياض طيلة هذا الأسبوع، وذلك لتأهيلهم وتدريبهم وانتقالهم مباشرة للتحكيم لخوض أهم منافسة علمية عالمية وتمثيل المملكة خلال الأسبوع الحالي في معرض "آيسف" الدولي للعلوم والهندسةRegeneron ISEF 2021، الذي يقام هذا العام افتراضياً في الولايات المتحدة في مايو الجاري، بمشاركة أكثر من 1800 طالب من أكثر من 80 دولة، ضمن برنامج سنوي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالشراكة مع وزارة التعليم في الرياض، تمت رعايته هذا العام من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويشارك المنتخب السعودي بمشاريع بحثية بمجالات الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والتقنية الحيوية، ومكافحة الفيروسات، والأمن البيئي والاستزراع المائي والصحراوي، عمل عليها الطلاب خلال هذا العام في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي في عامه الحادي عشر، والذي يعد واحداً من 19 برنامجاً مختلفاً، تقدمها موهبة سنوياً للطلبة الذين يتم اكتشافهم سنوياً في المملكة.

وتضمن المعسكر التدريبي الذي يستمر 6 أيام ورشاً تدريبية لتطوير مهارات العرض والإلقاء للمشاركين، وجلسات فردية لإثراء الخلفية العلمية للطلاب والطالبات، والاستعداد للمشاركة في التحكيم في معرض معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2021".

ويقوم على التدريب نخبة من المدربين من الأكاديميين والخبراء والمحكمين في التخصصات المختلفة من السعوديين والأمريكان، كما جرى خلال المعسكر تقديم ورشة تدريبية لمهارات الإلقاء المميز، بالشراكة المجتمعية مع مركز الإلقاء للتدريب في الرياض، لإعداد أعضاء الفريق السعودي لجولات تحكيم معرض "آيسف 2021" ومهارات عرض وتقديم مشاريعهم العلمية أمام أعضاء اللجان التحكيمية في المعرض العالمي التي انطلقت أمس وتستمر حتى بعد غد الخميس.

وقام أعضاء اللجنة العلمية ولجنة التحكيم بعقد سلسلة من المقابلات الفردية مع الطلبة المشاركين، لاستعراض المشاريع وتقديم الدعم ‏العلمي لها، وتزويدهم بالأدوات والمهارات العلمية اللازمة، بجانب مراجعة عناصر المشروع العلمي.

ويضم المعسكر التدريبي لتأهيل "المنتخب السعودي" 30 طالباً وطالبة؛ "21 طالبة و9 طلاب" من أبرز الطلبة السعوديين الموهوبين، الذين مروا بعدة مراحل تدريبية وتحكيمية متعددة قبل وصولهم إلى هذه المرحلة، حيث اختيروا من بين 51 ألف طالب وطالبة على مستوى المملكة، بعد تحكيم الأعمال ومرورها بعدة مراحل، حتى وصلت إلى 150 فائزاً ومشاركاً في معرض إبداع 2021، ثم اختير من بينهم للفوز 35 طالباً، كرمهم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مارس الماضي في حفل إبداع 2021، ثم رشح أفضل 30 مشروعاً من بينها للمشاركة وتمثيل السعودية في مسابقة "آيسف" العالمية 2021.

وتشارك المملكة ممثلة في مؤسسة موهبة في معرض "آيسف 2021" كراعٍ رئيسي، كما تقدم جائزة خاصة لأفضل المشاريع المشاركة في مجال الطاقة جرياً على عادتها كل عام.



وتعد مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض "آيسف 2021" الخامسة عشرة لها على التوالي، حيث بدأت مشاركتها منذ عام 2007م، وبلغ إجمالي الجوائز التي حصل عليها الطلاب السعوديون في المعرض 48 جائزة كبرى، و27 جائزة خاصة، من بينها 8 جوائز في 2020، منها 5 جوائز كبرى، و3 جوائز خاصة، كما قدمت المؤسسة جوائز دولية سنوية خاصة في المسابقة بلغت حتى الآن 79 جائزة لـ97 طالباً من 20 دولة.

ويمر الطلاب قبل مشاركتهم في آيسف برحلة طويلة من التدريب والتأهيل من خلال برامج موهبة التي يتلقونها طيلة انضمامهم لها، بعد اكتشافهم، تؤهلهم وتمكنهم من الوصول إلى هذا المستوى العلمي، والبحثي.

ويعد معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة "آيسف" أكبر معرض للمنافسة في مجال البحوث العلمية للمرحلة ما قبل الجامعية، ويستقطب أكثر من 1800 طالب وطالبة من أكثر من 75 دولة حول العالم.



