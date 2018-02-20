محافظ الحناكية يجتمع مع رؤساء البلديات التابعة للمحافظة

لمتابعة تنفيذ المشاريع المعتمدة للعام الحالي

عقد محافظ الحناكية، راشد القحطاني، في مكتبه، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برؤساء البلديات التابعة للمحافظة.

تم الاطلاع خلال الاجتماع على المشاريع المعتمدة للمحافظة في ميزانية العام المالي الحالي، والجدول الزمني المتوقع لطرحها وترسيتها, والاطلاع على سير العمل في المشاريع الجاري تنفيذها، ونسبة الإنجاز والعوائق التي تحول دون تنفيذها في الوقت المحدد لها .

وشدد "القحطاني" على ضرورة مضاعفة الجهود وإبراز الدور التكاملي، فيما بين المحافظة والبلديات؛ للارتقاء بمستوى الخدمات والانتهاء من تنفيذ المشاريع لتصبح واقعًا مملموسًا، وبما يحقق الأهداف المنشودة.