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برصاصة في الرأس .. الاحتلال يقتل شاباً فلسطينياً

الجيش داهم منطقة في نابلس لتنفيذ اعتقالات

قُتل مواطن فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الخميس) في شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت مصادر طبية وأمنية فلسطينية.

وأوضحت المصادر أن باكير حشاش (21 عامًا) أصيب برصاصة في رأسه، أثناء مداهمة جيش الاحتلال إلى منطقة في شرق مدينة نابلس للقيام باعتقالات، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967 باستمرار مواجهات خلال مظاهرات ضد الاستيطان الإسرائيلي أو أثناء حملات اعتقالات في البلدات الفلسطينية تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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برصاصة في الرأس .. الاحتلال يقتل شاباً فلسطينياً
سبق

قُتل مواطن فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الخميس) في شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت مصادر طبية وأمنية فلسطينية.

وأوضحت المصادر أن باكير حشاش (21 عامًا) أصيب برصاصة في رأسه، أثناء مداهمة جيش الاحتلال إلى منطقة في شرق مدينة نابلس للقيام باعتقالات، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967 باستمرار مواجهات خلال مظاهرات ضد الاستيطان الإسرائيلي أو أثناء حملات اعتقالات في البلدات الفلسطينية تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
03:10 PM

برصاصة في الرأس .. الاحتلال يقتل شاباً فلسطينياً

الجيش داهم منطقة في نابلس لتنفيذ اعتقالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل مواطن فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الخميس) في شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت مصادر طبية وأمنية فلسطينية.

وأوضحت المصادر أن باكير حشاش (21 عامًا) أصيب برصاصة في رأسه، أثناء مداهمة جيش الاحتلال إلى منطقة في شرق مدينة نابلس للقيام باعتقالات، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967 باستمرار مواجهات خلال مظاهرات ضد الاستيطان الإسرائيلي أو أثناء حملات اعتقالات في البلدات الفلسطينية تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية.

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