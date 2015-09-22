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“طلائع الجيش" يُسقط "الأهلي" ويتوّج بلقب السوبر المصري

حقق فريق طلائع الجيش المصري الأول لكرة القدم، إنجازًا يحسب له ولمديره الفني الكفء عبدالحميد بسيوني بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب النادي الأهلي.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز طلائع الجيش بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح حيث أهدر الأهلي ثلاثة ركلات فيما أهدر لاعبو الطلائع ركلتين ليتوّج الفريق بلقب كأس السوبر .

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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“طلائع الجيش" يُسقط "الأهلي" ويتوّج بلقب السوبر المصري
سبق

حقق فريق طلائع الجيش المصري الأول لكرة القدم، إنجازًا يحسب له ولمديره الفني الكفء عبدالحميد بسيوني بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب النادي الأهلي.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز طلائع الجيش بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح حيث أهدر الأهلي ثلاثة ركلات فيما أهدر لاعبو الطلائع ركلتين ليتوّج الفريق بلقب كأس السوبر .

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
11:10 PM
اخر تعديل
22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
04:07 AM

“طلائع الجيش" يُسقط "الأهلي" ويتوّج بلقب السوبر المصري

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
1,420

حقق فريق طلائع الجيش المصري الأول لكرة القدم، إنجازًا يحسب له ولمديره الفني الكفء عبدالحميد بسيوني بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب النادي الأهلي.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز طلائع الجيش بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح حيث أهدر الأهلي ثلاثة ركلات فيما أهدر لاعبو الطلائع ركلتين ليتوّج الفريق بلقب كأس السوبر .

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