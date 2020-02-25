بقصف جوي وصاروخي.. النظام السوري يغدر بـ19 مدنياً بينهم 8 أطفال

انتشال جثة امرأة عالقة تحت جدار إسمنتي

قتل 19 مدنياً بينهم ثمانية أطفال على الأقل، اليوم (الثلاثاء)، في قصف جوي وصاروخي شنته قوات النظام السوري في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا؛ بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أن غارات النظام السوري في ريف إدلب الشمالي، أسفرت عن مقتل عشرة مدنيين بينهم ستة أطفال في مدينة معرة مصرين، وثلاثة مدنيين بينهم طفل في بلدة بنش.

وأضاف أن قصفًا صاروخيًّا وجويًّا، أودى بحياة ستة مدنيين في مدينة إدلب مركز المحافظة، بينهم ثلاثة مدرسين وطالبة بعدما طال القصف مدارس عدة.



من جانبه، ذكر شاهد عيان أن متطوعين في منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة)؛ انتشلوا جثة امرأة عالقة تحت جدار إسمنتي.