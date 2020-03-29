النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ترامب" تلقى تحذيرات بعدم السفر إلى "نيويورك" جراء تفشي "كورونا"

تخلى عن قرار حظر الخروج منها والتوجه إليها

كشف وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين اليوم (الأحد)، عن أن أعضاء مجموعة عمل البيت الأبيض لمكافحة كورونا أوصوا عند اجتماعهم بالرئيس دونالد ترامب أمس بالتحذير من السفر إلى منطقة نيويورك المتضررة بشدة من الفيروس للحد من انتشاره.

وذكر "منوتشين" في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أن مجموعة العمل قررت بالإجماع المضي قدمًا في التحذير من السفر ونصحت الرئيس، الذي بدوره أخذ بالنصيحة، وفقاً لـ"رويترز".

وكان "ترامب" قد أعلن أمس أنه قد يفرض حظرًا على السفر من نيويورك وإليها وأجزاء من نيوجيرزي وكونيتيكت، لكنه تخلى عن الفكرة لاحقاً.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"ترامب" تلقى تحذيرات بعدم السفر إلى "نيويورك" جراء تفشي "كورونا"
سبق

كشف وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين اليوم (الأحد)، عن أن أعضاء مجموعة عمل البيت الأبيض لمكافحة كورونا أوصوا عند اجتماعهم بالرئيس دونالد ترامب أمس بالتحذير من السفر إلى منطقة نيويورك المتضررة بشدة من الفيروس للحد من انتشاره.

وذكر "منوتشين" في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أن مجموعة العمل قررت بالإجماع المضي قدمًا في التحذير من السفر ونصحت الرئيس، الذي بدوره أخذ بالنصيحة، وفقاً لـ"رويترز".

وكان "ترامب" قد أعلن أمس أنه قد يفرض حظرًا على السفر من نيويورك وإليها وأجزاء من نيوجيرزي وكونيتيكت، لكنه تخلى عن الفكرة لاحقاً.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
06:29 PM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
03:28 AM

"ترامب" تلقى تحذيرات بعدم السفر إلى "نيويورك" جراء تفشي "كورونا"

تخلى عن قرار حظر الخروج منها والتوجه إليها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
4,886

كشف وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين اليوم (الأحد)، عن أن أعضاء مجموعة عمل البيت الأبيض لمكافحة كورونا أوصوا عند اجتماعهم بالرئيس دونالد ترامب أمس بالتحذير من السفر إلى منطقة نيويورك المتضررة بشدة من الفيروس للحد من انتشاره.

وذكر "منوتشين" في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أن مجموعة العمل قررت بالإجماع المضي قدمًا في التحذير من السفر ونصحت الرئيس، الذي بدوره أخذ بالنصيحة، وفقاً لـ"رويترز".

وكان "ترامب" قد أعلن أمس أنه قد يفرض حظرًا على السفر من نيويورك وإليها وأجزاء من نيوجيرزي وكونيتيكت، لكنه تخلى عن الفكرة لاحقاً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,726
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,512
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,301
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,748

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة