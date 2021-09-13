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إعادة حافظات ماء زمزم في المسجد النبوي

مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والصحية

أعادت وكالة شؤون المسجد النبوي حافظات ماء زمزم في أرجاء المسجد النبوي الشريف مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والصحية.

‏وكانت وكالة شؤون المسجد النبوي قامت بسحب كل حافظات ماء زمزم من المسجد النبوي في بداية جائحة كورونا منذ أكثر من عام ونصف العام.

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إعادة حافظات ماء زمزم في المسجد النبوي
سبق

أعادت وكالة شؤون المسجد النبوي حافظات ماء زمزم في أرجاء المسجد النبوي الشريف مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والصحية.

‏وكانت وكالة شؤون المسجد النبوي قامت بسحب كل حافظات ماء زمزم من المسجد النبوي في بداية جائحة كورونا منذ أكثر من عام ونصف العام.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
10:53 PM

إعادة حافظات ماء زمزم في المسجد النبوي

مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والصحية

A A A
يوسف سفر - المدينة المنورة
2
2,393

أعادت وكالة شؤون المسجد النبوي حافظات ماء زمزم في أرجاء المسجد النبوي الشريف مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والصحية.

‏وكانت وكالة شؤون المسجد النبوي قامت بسحب كل حافظات ماء زمزم من المسجد النبوي في بداية جائحة كورونا منذ أكثر من عام ونصف العام.

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