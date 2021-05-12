أمين مكة يتبرع بأعضائه ويحث منسوبي أمانة مكة على التسجيل

بعد المبادرة الإنسانية ‏التي أعلن عنها خادم الحرمين وولي العهد

دعا أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، منسوبي ومنسوبات الأمانة إلى التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء.

جاء ذلك بعد المبادرة الإنسانية غير المستغربة ‏التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بتسجيلهما في برنامج التبرع بالأعضاء.

وأعلن "القويحص" تبرعه بالأعضاء، والتسجيل في البرنامج، داعياً منسوبي ومنسوبات الأمانة إلى التسجيل.