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"التعليم" تحتفي غداً باليوم العالمي للمعلم تحت شعار "المعلم قلب التعليم النابض"

تقديراً لدورهم التربوي والتعليمي وتجويد مخرجاته وإعداد وتطوير قدرات جيل المستقبل

تحتفي وزارة التعليم -غداً الثلاثاء- باليوم العالمي للمعلم، تحت شعار "المعلم قلب التعليم النابض"؛ وذلك تقديراً لدور المعلمين والمعلمات التربوي والتعليمي وتجويد مخرجاته، وإعداد وتطوير قدرات جيل المستقبل، والإسهام الفاعل في تنمية المجتمع، والقدرة على مواكبة المتغيرات، وتحويل التحديات إلى فرص للنجاح.

وتنظّم وزارة التعليم احتفالاً خاصاً بيوم المعلم، بمقر الوزارة بالرياض، برعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، يتضمن تكريم عدد من المعلمين والمعلمات ممّن صنعوا قصصاً للنجاح والتميز خلال جائحة كورونا، إلى جانب تفعيل منصة "مدرستي" للاحتفاء بهذه المناسبة، من خلال تفعيل مشاركات الطلبة ومعلميهم في الفصول الافتراضية؛ للتعبير عن مشاعرهم بهذه المناسبة، وتنظيم عدد من الأنشطة عن بُعد.

وتحتفي جميع إدارات ومكاتب التعليم والمدارس بالمعلمين والمعلمات، من خلال تخصيص جزءٍ من اليوم الدراسي لهذه المناسبة؛ لإقامة الفعاليات والبرامج والأنشطة التي تبرز مكانة المعلمين والمعلمات، ورسالتهم السامية في بناء الإنسان، والقيم الإنسانية والتربوية والوطنية التي يتحلون بها كقدوات لطلابهم ومجتمعهم، إلى جانب تعظيم مشاعر التقدير والاحترام لهم، وتعزيزها في نفوس الطلبة، وتأصيل وتعزيز المبادرات المجتمعية تجاه المعلّم.

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"التعليم" تحتفي غداً باليوم العالمي للمعلم تحت شعار "المعلم قلب التعليم النابض"
سبق

تحتفي وزارة التعليم -غداً الثلاثاء- باليوم العالمي للمعلم، تحت شعار "المعلم قلب التعليم النابض"؛ وذلك تقديراً لدور المعلمين والمعلمات التربوي والتعليمي وتجويد مخرجاته، وإعداد وتطوير قدرات جيل المستقبل، والإسهام الفاعل في تنمية المجتمع، والقدرة على مواكبة المتغيرات، وتحويل التحديات إلى فرص للنجاح.

وتنظّم وزارة التعليم احتفالاً خاصاً بيوم المعلم، بمقر الوزارة بالرياض، برعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، يتضمن تكريم عدد من المعلمين والمعلمات ممّن صنعوا قصصاً للنجاح والتميز خلال جائحة كورونا، إلى جانب تفعيل منصة "مدرستي" للاحتفاء بهذه المناسبة، من خلال تفعيل مشاركات الطلبة ومعلميهم في الفصول الافتراضية؛ للتعبير عن مشاعرهم بهذه المناسبة، وتنظيم عدد من الأنشطة عن بُعد.

وتحتفي جميع إدارات ومكاتب التعليم والمدارس بالمعلمين والمعلمات، من خلال تخصيص جزءٍ من اليوم الدراسي لهذه المناسبة؛ لإقامة الفعاليات والبرامج والأنشطة التي تبرز مكانة المعلمين والمعلمات، ورسالتهم السامية في بناء الإنسان، والقيم الإنسانية والتربوية والوطنية التي يتحلون بها كقدوات لطلابهم ومجتمعهم، إلى جانب تعظيم مشاعر التقدير والاحترام لهم، وتعزيزها في نفوس الطلبة، وتأصيل وتعزيز المبادرات المجتمعية تجاه المعلّم.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
01:57 PM

"التعليم" تحتفي غداً باليوم العالمي للمعلم تحت شعار "المعلم قلب التعليم النابض"

تقديراً لدورهم التربوي والتعليمي وتجويد مخرجاته وإعداد وتطوير قدرات جيل المستقبل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تحتفي وزارة التعليم -غداً الثلاثاء- باليوم العالمي للمعلم، تحت شعار "المعلم قلب التعليم النابض"؛ وذلك تقديراً لدور المعلمين والمعلمات التربوي والتعليمي وتجويد مخرجاته، وإعداد وتطوير قدرات جيل المستقبل، والإسهام الفاعل في تنمية المجتمع، والقدرة على مواكبة المتغيرات، وتحويل التحديات إلى فرص للنجاح.

وتنظّم وزارة التعليم احتفالاً خاصاً بيوم المعلم، بمقر الوزارة بالرياض، برعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، يتضمن تكريم عدد من المعلمين والمعلمات ممّن صنعوا قصصاً للنجاح والتميز خلال جائحة كورونا، إلى جانب تفعيل منصة "مدرستي" للاحتفاء بهذه المناسبة، من خلال تفعيل مشاركات الطلبة ومعلميهم في الفصول الافتراضية؛ للتعبير عن مشاعرهم بهذه المناسبة، وتنظيم عدد من الأنشطة عن بُعد.

وتحتفي جميع إدارات ومكاتب التعليم والمدارس بالمعلمين والمعلمات، من خلال تخصيص جزءٍ من اليوم الدراسي لهذه المناسبة؛ لإقامة الفعاليات والبرامج والأنشطة التي تبرز مكانة المعلمين والمعلمات، ورسالتهم السامية في بناء الإنسان، والقيم الإنسانية والتربوية والوطنية التي يتحلون بها كقدوات لطلابهم ومجتمعهم، إلى جانب تعظيم مشاعر التقدير والاحترام لهم، وتعزيزها في نفوس الطلبة، وتأصيل وتعزيز المبادرات المجتمعية تجاه المعلّم.

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