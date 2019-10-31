شاهد القطار المتفحم.. "وجبة إفطار" لم تكتمل في رحلة الموت

انفجار أسطوانة غاز دمّر ثلاث عربات.. والقفز منه زاد الأزمة

تسببت رغبة بعض الركاب في إعداد وجبة الإفطار داخل قطار، في انفجار أسطوانة غاز ومقتل ما لا يقل عن 65 شخصًا بباكستان اليوم الخميس.

ولَقِيَ بعض الركاب حتفهم عقب القفز من القطار المتحرك فرارًا من ألسنة اللهب؛ فيما دمر الحريق 3 من عربات القطار، قُرب بلدة رحيم يار خان في إقليم البنجاب جنوبي باكستان.

ونقلت "رويترز" عن وزير السكك الحديدية شيخ رشيد أحمد تصريحاته لقناة "جيو" بأن: "موقدين للطهي انفجرا، حيث كانوا يطهون وكان هناك زيت (طعام)، وهو ما زاد النار اشتعالًا".

لكنه أضاف أن "معظم الوفيات حدثت جراء القفز من القطار".

وقال "باقر حسين" رئيس خدمة الإنقاذ بالمنطقة: إن عدد القتلى مرشح للزيادة؛ حيث يوجد عدد كبير من المصابين في حالات حرجة.

وذكر الوزير أن إدخال الركاب للمواقد سرًّا معهم في القطارات لإعداد الوجبات في الرحلات الطويلة، مشكلة شائعة في البلاد.

وتدهورت حالة شبكة السكك الحديدية الباكستانية التي تعود لعصر الاستعمار في العقود القليلة الماضية؛ بسبب نقص الاستثمار وضعف الصيانة.

وقتل 11 شخصًا في حادث في يوليو الماضي؛ بينما لَقِيَ 4 آخرون حتفهم في سبتمبر، كما أودى حادث اصطدام قطارين بمحطة في إقليم السند، بحياة نحو 130 شخصًا عام 2005.