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العراق.. ارتفاع عدد ضحايا مستشفى الحسين في ذي قار إلى 92 قتيلًا

إلقاء القبض على مسؤولين بدائرة الصحة على خلفية الحادثة

طبقاً لوكالة الأنباء العراقية، ارتفاع عدد ضحايا مستشفى الإمام الحسين في ذي قار إلى 92 قتيلًا.
هذا وقد أصدرت محكمة استئناف محافظة ذي قار العراقية، اليوم الثلاثاء، أوامر قبض وتحر بحق 13 مسؤولاً من ملاكات دائرة صحة المحافظة، بينهم مدير الدائرة صدام الطويل.
وحصلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، على وثيقة صادرة من محكمة تحقيق ذي قار، يظهر فيها "صدور أوامر قبض وتحر بحق 13 مسؤولاً بدائرة صحة محافظة ذي قار بينهم مدير الدائرة صدام الطويل، وذلك على خلفية الحريق الذي اندلع في مستشفى الحسين التعليمي".

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العراق.. ارتفاع عدد ضحايا مستشفى الحسين في ذي قار إلى 92 قتيلًا
سبق

طبقاً لوكالة الأنباء العراقية، ارتفاع عدد ضحايا مستشفى الإمام الحسين في ذي قار إلى 92 قتيلًا.
هذا وقد أصدرت محكمة استئناف محافظة ذي قار العراقية، اليوم الثلاثاء، أوامر قبض وتحر بحق 13 مسؤولاً من ملاكات دائرة صحة المحافظة، بينهم مدير الدائرة صدام الطويل.
وحصلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، على وثيقة صادرة من محكمة تحقيق ذي قار، يظهر فيها "صدور أوامر قبض وتحر بحق 13 مسؤولاً بدائرة صحة محافظة ذي قار بينهم مدير الدائرة صدام الطويل، وذلك على خلفية الحريق الذي اندلع في مستشفى الحسين التعليمي".

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
04:57 PM

العراق.. ارتفاع عدد ضحايا مستشفى الحسين في ذي قار إلى 92 قتيلًا

إلقاء القبض على مسؤولين بدائرة الصحة على خلفية الحادثة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طبقاً لوكالة الأنباء العراقية، ارتفاع عدد ضحايا مستشفى الإمام الحسين في ذي قار إلى 92 قتيلًا.
هذا وقد أصدرت محكمة استئناف محافظة ذي قار العراقية، اليوم الثلاثاء، أوامر قبض وتحر بحق 13 مسؤولاً من ملاكات دائرة صحة المحافظة، بينهم مدير الدائرة صدام الطويل.
وحصلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، على وثيقة صادرة من محكمة تحقيق ذي قار، يظهر فيها "صدور أوامر قبض وتحر بحق 13 مسؤولاً بدائرة صحة محافظة ذي قار بينهم مدير الدائرة صدام الطويل، وذلك على خلفية الحريق الذي اندلع في مستشفى الحسين التعليمي".

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