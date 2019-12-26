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الحصيني: الشمس أشرقت كاسفة.. وهذه توقعاتي لطقس نهاية الأسبوع

دوام المدارس وجامعات ومعاهد ووزارات عدة تم تأخيره ليبدأ التاسعة

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني: إن الشمس اليوم أشرقت كاسفة على دول الخليج والرياض والشرقية.

وقال عبر حسابه في "تويتر" في وقت مبكر اليوم: الشمس اليوم الخميس أشرقت كاسفة في دول الخليج والشرقية والرياض.. وتوقع حينها، توالي الكسوف على مدن المملكة مع شروق شمس هذا اليوم.

وتحدث الحصيني عن أجواء نهاية الأسبوع قائلًا: طقس إجازة نهاية الأسبوع من الخميس إلى السبت متوقع، معتدل نهارًا بارد ليلًا وبارد جدًّا خارج المدن على: (المدينة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، مكة، الساحل الغربي والجنوبي من البحر الأحمر) يميل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا.


وتابع: الوسطى والشمالية والشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية، تحتاجون خيمة وملابس شتوية ثقيلة.. والرياح متوقع -إلا أن يصرفها الله- رياح من خفيفة إلى متوسطة على مناطق مكة والمدينة والرياض والشرقية والقصيم نهارًا، لا تمنع التنزة أو الكشتة.. ورياح من متوسطة إلى قوية اليوم الخميس على الشمالية والجوف وتبوك.


وأضاف: ورياح من خفيفة إلى متوسطة اليوم الخميس على مكة وجدة حائل وشمال المدينة وغرب القصيم.. والجمعة رياح من متوسطة إلى قوية على الشمالية والجوف وتبوك، ورياح من خفيفة إلى متوسطة على حائل والقصيم والمدينة ومكة وشمال وغرب منطقة الرياض.


وزاد: السبت متوقع أن تكون باردة ليلًا وباردة جدًّا خارج المدن على معظم مدن المملكة معتدلة نهارًا، مكة والساحل من جدة إلى جازان يميل للحرارة نهارًا معتدل ليلًا، وأفضل يوم للتنزه يوم السبت بإذن الله، متوقع أمطار أو مطر ثلجي على أقصى الشمالية ومرتفعات تبوك وجنوب غرب المملكة والشام وعمان، بإذن الله".

وكانت السعودية والخليج قد شَهِدَا صباح الخميس، كسوفًا شمسيًّا تاريخيًّا من النوع الحلقي، ووجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتأخير موعد بدء اختبارات الطلاب والطالبات اليوم الخميس في جميع مدارس المملكة، إلى الساعة التاسعة صباحًا؛ بسبب ظاهرة كسوف الشمس، وحرصًا على سلامتهم ومنسوبي المدارس.

ووجّهت جامعات ومعاهد وعدة وزارات وهيئات مختلفة، بتأخير الدوام اليوم ليبدأ في التاسعة صباحًا.

حالة الطقس كسوف حلقي للشمس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحصيني: الشمس أشرقت كاسفة.. وهذه توقعاتي لطقس نهاية الأسبوع
سبق

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني: إن الشمس اليوم أشرقت كاسفة على دول الخليج والرياض والشرقية.

وقال عبر حسابه في "تويتر" في وقت مبكر اليوم: الشمس اليوم الخميس أشرقت كاسفة في دول الخليج والشرقية والرياض.. وتوقع حينها، توالي الكسوف على مدن المملكة مع شروق شمس هذا اليوم.

وتحدث الحصيني عن أجواء نهاية الأسبوع قائلًا: طقس إجازة نهاية الأسبوع من الخميس إلى السبت متوقع، معتدل نهارًا بارد ليلًا وبارد جدًّا خارج المدن على: (المدينة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، مكة، الساحل الغربي والجنوبي من البحر الأحمر) يميل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا.


وتابع: الوسطى والشمالية والشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية، تحتاجون خيمة وملابس شتوية ثقيلة.. والرياح متوقع -إلا أن يصرفها الله- رياح من خفيفة إلى متوسطة على مناطق مكة والمدينة والرياض والشرقية والقصيم نهارًا، لا تمنع التنزة أو الكشتة.. ورياح من متوسطة إلى قوية اليوم الخميس على الشمالية والجوف وتبوك.


وأضاف: ورياح من خفيفة إلى متوسطة اليوم الخميس على مكة وجدة حائل وشمال المدينة وغرب القصيم.. والجمعة رياح من متوسطة إلى قوية على الشمالية والجوف وتبوك، ورياح من خفيفة إلى متوسطة على حائل والقصيم والمدينة ومكة وشمال وغرب منطقة الرياض.


وزاد: السبت متوقع أن تكون باردة ليلًا وباردة جدًّا خارج المدن على معظم مدن المملكة معتدلة نهارًا، مكة والساحل من جدة إلى جازان يميل للحرارة نهارًا معتدل ليلًا، وأفضل يوم للتنزه يوم السبت بإذن الله، متوقع أمطار أو مطر ثلجي على أقصى الشمالية ومرتفعات تبوك وجنوب غرب المملكة والشام وعمان، بإذن الله".

وكانت السعودية والخليج قد شَهِدَا صباح الخميس، كسوفًا شمسيًّا تاريخيًّا من النوع الحلقي، ووجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتأخير موعد بدء اختبارات الطلاب والطالبات اليوم الخميس في جميع مدارس المملكة، إلى الساعة التاسعة صباحًا؛ بسبب ظاهرة كسوف الشمس، وحرصًا على سلامتهم ومنسوبي المدارس.

ووجّهت جامعات ومعاهد وعدة وزارات وهيئات مختلفة، بتأخير الدوام اليوم ليبدأ في التاسعة صباحًا.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
08:42 AM
اخر تعديل
26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
10:54 AM

الحصيني: الشمس أشرقت كاسفة.. وهذه توقعاتي لطقس نهاية الأسبوع

دوام المدارس وجامعات ومعاهد ووزارات عدة تم تأخيره ليبدأ التاسعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني: إن الشمس اليوم أشرقت كاسفة على دول الخليج والرياض والشرقية.

وقال عبر حسابه في "تويتر" في وقت مبكر اليوم: الشمس اليوم الخميس أشرقت كاسفة في دول الخليج والشرقية والرياض.. وتوقع حينها، توالي الكسوف على مدن المملكة مع شروق شمس هذا اليوم.

وتحدث الحصيني عن أجواء نهاية الأسبوع قائلًا: طقس إجازة نهاية الأسبوع من الخميس إلى السبت متوقع، معتدل نهارًا بارد ليلًا وبارد جدًّا خارج المدن على: (المدينة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، مكة، الساحل الغربي والجنوبي من البحر الأحمر) يميل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا.


وتابع: الوسطى والشمالية والشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية، تحتاجون خيمة وملابس شتوية ثقيلة.. والرياح متوقع -إلا أن يصرفها الله- رياح من خفيفة إلى متوسطة على مناطق مكة والمدينة والرياض والشرقية والقصيم نهارًا، لا تمنع التنزة أو الكشتة.. ورياح من متوسطة إلى قوية اليوم الخميس على الشمالية والجوف وتبوك.


وأضاف: ورياح من خفيفة إلى متوسطة اليوم الخميس على مكة وجدة حائل وشمال المدينة وغرب القصيم.. والجمعة رياح من متوسطة إلى قوية على الشمالية والجوف وتبوك، ورياح من خفيفة إلى متوسطة على حائل والقصيم والمدينة ومكة وشمال وغرب منطقة الرياض.


وزاد: السبت متوقع أن تكون باردة ليلًا وباردة جدًّا خارج المدن على معظم مدن المملكة معتدلة نهارًا، مكة والساحل من جدة إلى جازان يميل للحرارة نهارًا معتدل ليلًا، وأفضل يوم للتنزه يوم السبت بإذن الله، متوقع أمطار أو مطر ثلجي على أقصى الشمالية ومرتفعات تبوك وجنوب غرب المملكة والشام وعمان، بإذن الله".

وكانت السعودية والخليج قد شَهِدَا صباح الخميس، كسوفًا شمسيًّا تاريخيًّا من النوع الحلقي، ووجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتأخير موعد بدء اختبارات الطلاب والطالبات اليوم الخميس في جميع مدارس المملكة، إلى الساعة التاسعة صباحًا؛ بسبب ظاهرة كسوف الشمس، وحرصًا على سلامتهم ومنسوبي المدارس.

ووجّهت جامعات ومعاهد وعدة وزارات وهيئات مختلفة، بتأخير الدوام اليوم ليبدأ في التاسعة صباحًا.

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