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النماص.. عدسة "سبق" ترصد الالتزام بقرار المنع وبإشراف ميداني من المحافظ

خلو الشوارع من السيارات والمارة بوجود القيادات الأمنية ورؤساء المراكز

شهدت شوارع محافظة النماص، شمالي منطقة عسير، التزامًا تامًا من المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول.

ووثقت عدسة "سبق"، خلال جولة ميدانية مساء اليوم، خلو شوارع المحافظة من السيارات والمارة، وانتشارًا مكثفًا للأمن بوجود القيادات الأمنية بالمحافظة ورؤساء المراكز التابعة للمحافظة.

وتفقّد الأوضاع الأمنية الميدانية، محافظ النماص "حسن فراج الشهري"، والذي أكد سير العمل على أكمل وجه، ورافق "الشهري" في جولته الميدانية العقيد "مبارك القحطاني" مدير شرطة محافظة النماص.

وشملت جولة "الشهري"، مدينة النماص ومركز وادي زيد بحضور من رئيس المركز "سعد القحطاني"، تلا ذلك زيارة لمركز السرح وكان في استقبالهم رئيس المركز "فارس اليامي"، واختتم "الشهري" جولته الميدانية بمركز بني عمرو حيث تفقد تطبيق قرار منع التجول بحضور من رئيس المركز "عبدالعزيز بن جرمان".

وأشاد محافظ النماص بجهود الجميع في التعاون مع الجهات الأمنية لتطبيق القرار الملكي الكريم، والذي يعود بالمصلحة على المواطن والمقيم، كما تقدم بالشكر والتقدير للجهات الصحية على ما يقومون به من جهود في مكافحة فيروس "كورونا".

ووجّه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، المحافظين ورؤساء المراكز واللجان الأمنية الفرعية في المحافظات بالنزول ميدانيًا، وتفقد كل الإجراءات الأمنية تنفيذًا للأمر الملكي الكريم في منع التجول بعد الساعة السابعة وحتى السادسة صباحًا لمدة 21 يومًا.

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النماص.. عدسة "سبق" ترصد الالتزام بقرار المنع وبإشراف ميداني من المحافظ
سبق

شهدت شوارع محافظة النماص، شمالي منطقة عسير، التزامًا تامًا من المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول.

ووثقت عدسة "سبق"، خلال جولة ميدانية مساء اليوم، خلو شوارع المحافظة من السيارات والمارة، وانتشارًا مكثفًا للأمن بوجود القيادات الأمنية بالمحافظة ورؤساء المراكز التابعة للمحافظة.

وتفقّد الأوضاع الأمنية الميدانية، محافظ النماص "حسن فراج الشهري"، والذي أكد سير العمل على أكمل وجه، ورافق "الشهري" في جولته الميدانية العقيد "مبارك القحطاني" مدير شرطة محافظة النماص.

وشملت جولة "الشهري"، مدينة النماص ومركز وادي زيد بحضور من رئيس المركز "سعد القحطاني"، تلا ذلك زيارة لمركز السرح وكان في استقبالهم رئيس المركز "فارس اليامي"، واختتم "الشهري" جولته الميدانية بمركز بني عمرو حيث تفقد تطبيق قرار منع التجول بحضور من رئيس المركز "عبدالعزيز بن جرمان".

وأشاد محافظ النماص بجهود الجميع في التعاون مع الجهات الأمنية لتطبيق القرار الملكي الكريم، والذي يعود بالمصلحة على المواطن والمقيم، كما تقدم بالشكر والتقدير للجهات الصحية على ما يقومون به من جهود في مكافحة فيروس "كورونا".

ووجّه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، المحافظين ورؤساء المراكز واللجان الأمنية الفرعية في المحافظات بالنزول ميدانيًا، وتفقد كل الإجراءات الأمنية تنفيذًا للأمر الملكي الكريم في منع التجول بعد الساعة السابعة وحتى السادسة صباحًا لمدة 21 يومًا.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
11:29 PM

النماص.. عدسة "سبق" ترصد الالتزام بقرار المنع وبإشراف ميداني من المحافظ

خلو الشوارع من السيارات والمارة بوجود القيادات الأمنية ورؤساء المراكز

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سويد الحارثي - النماص
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شهدت شوارع محافظة النماص، شمالي منطقة عسير، التزامًا تامًا من المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول.

ووثقت عدسة "سبق"، خلال جولة ميدانية مساء اليوم، خلو شوارع المحافظة من السيارات والمارة، وانتشارًا مكثفًا للأمن بوجود القيادات الأمنية بالمحافظة ورؤساء المراكز التابعة للمحافظة.

وتفقّد الأوضاع الأمنية الميدانية، محافظ النماص "حسن فراج الشهري"، والذي أكد سير العمل على أكمل وجه، ورافق "الشهري" في جولته الميدانية العقيد "مبارك القحطاني" مدير شرطة محافظة النماص.

وشملت جولة "الشهري"، مدينة النماص ومركز وادي زيد بحضور من رئيس المركز "سعد القحطاني"، تلا ذلك زيارة لمركز السرح وكان في استقبالهم رئيس المركز "فارس اليامي"، واختتم "الشهري" جولته الميدانية بمركز بني عمرو حيث تفقد تطبيق قرار منع التجول بحضور من رئيس المركز "عبدالعزيز بن جرمان".

وأشاد محافظ النماص بجهود الجميع في التعاون مع الجهات الأمنية لتطبيق القرار الملكي الكريم، والذي يعود بالمصلحة على المواطن والمقيم، كما تقدم بالشكر والتقدير للجهات الصحية على ما يقومون به من جهود في مكافحة فيروس "كورونا".

ووجّه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، المحافظين ورؤساء المراكز واللجان الأمنية الفرعية في المحافظات بالنزول ميدانيًا، وتفقد كل الإجراءات الأمنية تنفيذًا للأمر الملكي الكريم في منع التجول بعد الساعة السابعة وحتى السادسة صباحًا لمدة 21 يومًا.

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