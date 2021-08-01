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بريطانيا ترجّح تورُّط إيران في شنّ الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية

"راب" بيّن أن لندن تنسّق مع شركائها للرد على الاعتداء

رجحت بريطانيا، اليوم "الأحد"، تورط إيران في شن الهجوم على ناقلة المنتجات البترولية التي تديرها إسرائيل قبالة سواحل سلطنة عمان.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: "إن المملكة المتّحدة تدين الهجوم غير القانوني والوحشي الذي تعرّضت له سفينة تجارية قبالة سواحل عمان، الذي أدّى إلى مقتل بريطاني وروماني".

وأضاف: "نعتقد أن هذا الهجوم كان متعمّدًا ومستهدفًا ويمثّل انتهاكًا واضحًا من إيران للقانون الدولي".

ولفت "راب" إلى أن التقييمات البريطانية خلصت إلى أنه من المرجح جدًّا أن إيران هاجمت الناقلة باستخدام طائرة مسيرة واحدة أو أكثر.

وبيّن أن المملكة المتّحدة تعمل مع شركائها الدوليين بشأن ردّ منسّق على هذا الهجوم غير المقبول.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بريطانيا ترجّح تورُّط إيران في شنّ الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية
سبق

رجحت بريطانيا، اليوم "الأحد"، تورط إيران في شن الهجوم على ناقلة المنتجات البترولية التي تديرها إسرائيل قبالة سواحل سلطنة عمان.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: "إن المملكة المتّحدة تدين الهجوم غير القانوني والوحشي الذي تعرّضت له سفينة تجارية قبالة سواحل عمان، الذي أدّى إلى مقتل بريطاني وروماني".

وأضاف: "نعتقد أن هذا الهجوم كان متعمّدًا ومستهدفًا ويمثّل انتهاكًا واضحًا من إيران للقانون الدولي".

ولفت "راب" إلى أن التقييمات البريطانية خلصت إلى أنه من المرجح جدًّا أن إيران هاجمت الناقلة باستخدام طائرة مسيرة واحدة أو أكثر.

وبيّن أن المملكة المتّحدة تعمل مع شركائها الدوليين بشأن ردّ منسّق على هذا الهجوم غير المقبول.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
08:58 PM

بريطانيا ترجّح تورُّط إيران في شنّ الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية

"راب" بيّن أن لندن تنسّق مع شركائها للرد على الاعتداء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رجحت بريطانيا، اليوم "الأحد"، تورط إيران في شن الهجوم على ناقلة المنتجات البترولية التي تديرها إسرائيل قبالة سواحل سلطنة عمان.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: "إن المملكة المتّحدة تدين الهجوم غير القانوني والوحشي الذي تعرّضت له سفينة تجارية قبالة سواحل عمان، الذي أدّى إلى مقتل بريطاني وروماني".

وأضاف: "نعتقد أن هذا الهجوم كان متعمّدًا ومستهدفًا ويمثّل انتهاكًا واضحًا من إيران للقانون الدولي".

ولفت "راب" إلى أن التقييمات البريطانية خلصت إلى أنه من المرجح جدًّا أن إيران هاجمت الناقلة باستخدام طائرة مسيرة واحدة أو أكثر.

وبيّن أن المملكة المتّحدة تعمل مع شركائها الدوليين بشأن ردّ منسّق على هذا الهجوم غير المقبول.

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