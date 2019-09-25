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"فلكية جدة": صيف 2019 في نصف الأرض الشمالي دون بقع شمسية

﻿لأكثر من 89٪ من الوقت

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة: إن فصل الصيف لتلك السنة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية يمكن أن يسجله التاريخ بأنه "صيف دون بقع شمسية"، فخلال الفترة من 21 يونيو حتى 22 سبتمبر، كانت الشمس خالية من البقع لأكثر من 89٪ من الوقت.

وخلال الموسم بأكمله ظهرت ست بقع شمسية صغيرة فقط لفترة قصيرة، وغالباً ما تلاشت بسرعة، وعليه لم يتم رصد توهج شمسي كبير خلال فترة الهدوء التام، وهو علامة على أن الحد الأدنى لنشاط الشمس يحدث الآن، وربما بالقرب من أعمق نقطة.

وبشكل عام في الفترة من يناير إلى سبتمبر، كانت الشمس فارغة بنسبة 72٪ من الوقت، مقارنةً بالمتوسط السنوي خلال الحد الأدنى لنشاط الشمس الاستثنائية في عام 2008 (73٪) وعام 2009 (71٪)؛ لذلك يبدو أن الحد الأدنى لنشاط الشمس الحالي من نفس تلك الفئة أيضاً؛ وهو ما يعني أنه يجب العودة إلى بداية القرن العشرين للعثور على هدوء في النشاط الشمسي بذلك العمق.

وخلال تلك المرحلة من الدورة الشمسية، يضعف الحقل المغناطيسي للشمس، مما يسمح للأشعة الكونية بدخول نظامنا الشمسي، وهو ما يعني جرعات إضافية من الإشعاع حول المركبات الفضائية المأهولة برواد الفضاء. إضافة إلى أن الشمس تخفت في أطوال الموجات فوق البنفسجية؛ ما يتسبب في برودة وتقلص أعلى الغلاف الجوي العلوي، وعليه فإن الخردة الفضائية تتراكم في مدار الأرض نتيجة لذلك.

وأخيراً، تخترق تدفقات الريح الشمسية المجال المغناطيسي الضعيف للشمس، فتضرب الأرض بمواد غازية يمكن أن تسبب عواصف جيومغناطيسية، وتؤدي لظهور أضواء الشفق القطبي.

ومن المثير للاهتمام أن صيف 2019 جلب لنا أيضاً إشارة إلى أن الحد الأدنى لنشاط الشمس يقترب من نهايته، حيث ظهرت بقع شمسية لفترة وجيزة بقطبية مغناطيسية معكوسة.

وبحسب "قانون هيل"، فإن البقع الشمسية تحول أقطابها المغناطيسية من دورة شمسية لأخرى. وتلك البقع الصغيرة في فصل الصيف كانت أقطابها (+/-) بدلاً من المعتاد (-/+)؛ لذلك صنفت كعضو من الدورة الشمسية المقبلة، (الدورة الشمسية 25)، لذلك فإن الحد الأدنى لنشاط الشمس الحالي لن يستمر إلى الأبد.

ويجب معرفة أن الدورات الشمسية القديمة والجديدة تختلط دائماً معاً عند حدودها، ويتوقع رصد المزيد من البقع الشمسية من الدورة الجديدة في الأشهر المقبلة مع انتهاء الدورة الشمسية 24، وبداية نشاط الدورة الشمسية 25.

وإذا كانت التوقعات صحيحة، فسيكون الحد الأقصى التالي لنشاط الشمس في الدورة الجديدة بحلول عام 2023.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فلكية جدة": صيف 2019 في نصف الأرض الشمالي دون بقع شمسية
سبق

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة: إن فصل الصيف لتلك السنة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية يمكن أن يسجله التاريخ بأنه "صيف دون بقع شمسية"، فخلال الفترة من 21 يونيو حتى 22 سبتمبر، كانت الشمس خالية من البقع لأكثر من 89٪ من الوقت.

وخلال الموسم بأكمله ظهرت ست بقع شمسية صغيرة فقط لفترة قصيرة، وغالباً ما تلاشت بسرعة، وعليه لم يتم رصد توهج شمسي كبير خلال فترة الهدوء التام، وهو علامة على أن الحد الأدنى لنشاط الشمس يحدث الآن، وربما بالقرب من أعمق نقطة.

وبشكل عام في الفترة من يناير إلى سبتمبر، كانت الشمس فارغة بنسبة 72٪ من الوقت، مقارنةً بالمتوسط السنوي خلال الحد الأدنى لنشاط الشمس الاستثنائية في عام 2008 (73٪) وعام 2009 (71٪)؛ لذلك يبدو أن الحد الأدنى لنشاط الشمس الحالي من نفس تلك الفئة أيضاً؛ وهو ما يعني أنه يجب العودة إلى بداية القرن العشرين للعثور على هدوء في النشاط الشمسي بذلك العمق.

وخلال تلك المرحلة من الدورة الشمسية، يضعف الحقل المغناطيسي للشمس، مما يسمح للأشعة الكونية بدخول نظامنا الشمسي، وهو ما يعني جرعات إضافية من الإشعاع حول المركبات الفضائية المأهولة برواد الفضاء. إضافة إلى أن الشمس تخفت في أطوال الموجات فوق البنفسجية؛ ما يتسبب في برودة وتقلص أعلى الغلاف الجوي العلوي، وعليه فإن الخردة الفضائية تتراكم في مدار الأرض نتيجة لذلك.

وأخيراً، تخترق تدفقات الريح الشمسية المجال المغناطيسي الضعيف للشمس، فتضرب الأرض بمواد غازية يمكن أن تسبب عواصف جيومغناطيسية، وتؤدي لظهور أضواء الشفق القطبي.

ومن المثير للاهتمام أن صيف 2019 جلب لنا أيضاً إشارة إلى أن الحد الأدنى لنشاط الشمس يقترب من نهايته، حيث ظهرت بقع شمسية لفترة وجيزة بقطبية مغناطيسية معكوسة.

وبحسب "قانون هيل"، فإن البقع الشمسية تحول أقطابها المغناطيسية من دورة شمسية لأخرى. وتلك البقع الصغيرة في فصل الصيف كانت أقطابها (+/-) بدلاً من المعتاد (-/+)؛ لذلك صنفت كعضو من الدورة الشمسية المقبلة، (الدورة الشمسية 25)، لذلك فإن الحد الأدنى لنشاط الشمس الحالي لن يستمر إلى الأبد.

ويجب معرفة أن الدورات الشمسية القديمة والجديدة تختلط دائماً معاً عند حدودها، ويتوقع رصد المزيد من البقع الشمسية من الدورة الجديدة في الأشهر المقبلة مع انتهاء الدورة الشمسية 24، وبداية نشاط الدورة الشمسية 25.

وإذا كانت التوقعات صحيحة، فسيكون الحد الأقصى التالي لنشاط الشمس في الدورة الجديدة بحلول عام 2023.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
07:09 PM

"فلكية جدة": صيف 2019 في نصف الأرض الشمالي دون بقع شمسية

﻿لأكثر من 89٪ من الوقت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة: إن فصل الصيف لتلك السنة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية يمكن أن يسجله التاريخ بأنه "صيف دون بقع شمسية"، فخلال الفترة من 21 يونيو حتى 22 سبتمبر، كانت الشمس خالية من البقع لأكثر من 89٪ من الوقت.

وخلال الموسم بأكمله ظهرت ست بقع شمسية صغيرة فقط لفترة قصيرة، وغالباً ما تلاشت بسرعة، وعليه لم يتم رصد توهج شمسي كبير خلال فترة الهدوء التام، وهو علامة على أن الحد الأدنى لنشاط الشمس يحدث الآن، وربما بالقرب من أعمق نقطة.

وبشكل عام في الفترة من يناير إلى سبتمبر، كانت الشمس فارغة بنسبة 72٪ من الوقت، مقارنةً بالمتوسط السنوي خلال الحد الأدنى لنشاط الشمس الاستثنائية في عام 2008 (73٪) وعام 2009 (71٪)؛ لذلك يبدو أن الحد الأدنى لنشاط الشمس الحالي من نفس تلك الفئة أيضاً؛ وهو ما يعني أنه يجب العودة إلى بداية القرن العشرين للعثور على هدوء في النشاط الشمسي بذلك العمق.

وخلال تلك المرحلة من الدورة الشمسية، يضعف الحقل المغناطيسي للشمس، مما يسمح للأشعة الكونية بدخول نظامنا الشمسي، وهو ما يعني جرعات إضافية من الإشعاع حول المركبات الفضائية المأهولة برواد الفضاء. إضافة إلى أن الشمس تخفت في أطوال الموجات فوق البنفسجية؛ ما يتسبب في برودة وتقلص أعلى الغلاف الجوي العلوي، وعليه فإن الخردة الفضائية تتراكم في مدار الأرض نتيجة لذلك.

وأخيراً، تخترق تدفقات الريح الشمسية المجال المغناطيسي الضعيف للشمس، فتضرب الأرض بمواد غازية يمكن أن تسبب عواصف جيومغناطيسية، وتؤدي لظهور أضواء الشفق القطبي.

ومن المثير للاهتمام أن صيف 2019 جلب لنا أيضاً إشارة إلى أن الحد الأدنى لنشاط الشمس يقترب من نهايته، حيث ظهرت بقع شمسية لفترة وجيزة بقطبية مغناطيسية معكوسة.

وبحسب "قانون هيل"، فإن البقع الشمسية تحول أقطابها المغناطيسية من دورة شمسية لأخرى. وتلك البقع الصغيرة في فصل الصيف كانت أقطابها (+/-) بدلاً من المعتاد (-/+)؛ لذلك صنفت كعضو من الدورة الشمسية المقبلة، (الدورة الشمسية 25)، لذلك فإن الحد الأدنى لنشاط الشمس الحالي لن يستمر إلى الأبد.

ويجب معرفة أن الدورات الشمسية القديمة والجديدة تختلط دائماً معاً عند حدودها، ويتوقع رصد المزيد من البقع الشمسية من الدورة الجديدة في الأشهر المقبلة مع انتهاء الدورة الشمسية 24، وبداية نشاط الدورة الشمسية 25.

وإذا كانت التوقعات صحيحة، فسيكون الحد الأقصى التالي لنشاط الشمس في الدورة الجديدة بحلول عام 2023.

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