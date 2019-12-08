وزير الخارجية يستعرض دعم العلاقات مع سفير الإمارات بالمملكة

بحث آفاق التعاون المشترك مع رئيس الحزب الحاكم في موريشيوس

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

على جانب آخر، استقبل الأمير فيصل بن فرحان بالرياض اليوم، رئيس الحزب الحاكم في جمهورية موريشيوس شوكت سودهن، حيث جرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك.