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الحكومة طالبت السكان بإخافته بطرق الأواني.. الجراد يزحف على العاصمة الهندية

مطار نيودلهي طالب الطيارين بتوخي مزيد من الحذر

اجتاحت أسراب الجراد، اليوم السبت، مدينة جوروجرام المتاخمة للعاصمة الهندية نيودلهي؛ مما دفع السلطات لحث السكان على إبقاء نوافذهم مغلقة وطرق الأواني لإبعاد الأسراب التي تنتشر بسرعة.

وأفادت وكالة أنباء آسيا الدولية "إيه.إن.أي" شريكة "رويترز"، بأن مطار نيودلهي الدولي، المحاذي لجوروجرام، طلب من الطيارين توخي مزيدا من الحذر واتخاذ إجراءات احترازية إضافية لدى الإقلاع والهبوط بسبب الجراد. وتضم جوروجرام مقرات لبعض أبرز الشركات في العالم.


من جانبه، قال ديفندار شارما وهو خبير زراعي في تغريدة على "تويتر": "حتى الجراد بدأ يدرك أنه إذا لم يصل لنيودلهي فلن يحظى بخبر عاجل!".

ولم تواجه تلك المنطقة هجوما للجراد من قبل، إلا أن هذه الموجة تعد أسوأ اجتياح لأسراب الجراد للبلاد في عقود، وفي السابق، اقتصر ظهور الجراد بالأساس على بعض القرى في ولاية جوجارات في الغرب وراجستان في الشمال التي تقع على الحدود مع مناطق صحراوية باكستانية.

ونشر أفراد صوراً للجراد على "تويتر"، وانتقد البعض الحكومة لعدم احتوائها لذلك الانتشار الواسع.

واستعانت السلطات بمركبات خاصة وسيارات مكافحة الحرائق لرش مبيدات في سبع ولايات مكتظة بالسكان على الأقل في شمال ووسط وغرب البلاد.

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الحكومة طالبت السكان بإخافته بطرق الأواني.. الجراد يزحف على العاصمة الهندية
سبق

اجتاحت أسراب الجراد، اليوم السبت، مدينة جوروجرام المتاخمة للعاصمة الهندية نيودلهي؛ مما دفع السلطات لحث السكان على إبقاء نوافذهم مغلقة وطرق الأواني لإبعاد الأسراب التي تنتشر بسرعة.

وأفادت وكالة أنباء آسيا الدولية "إيه.إن.أي" شريكة "رويترز"، بأن مطار نيودلهي الدولي، المحاذي لجوروجرام، طلب من الطيارين توخي مزيدا من الحذر واتخاذ إجراءات احترازية إضافية لدى الإقلاع والهبوط بسبب الجراد. وتضم جوروجرام مقرات لبعض أبرز الشركات في العالم.


من جانبه، قال ديفندار شارما وهو خبير زراعي في تغريدة على "تويتر": "حتى الجراد بدأ يدرك أنه إذا لم يصل لنيودلهي فلن يحظى بخبر عاجل!".

ولم تواجه تلك المنطقة هجوما للجراد من قبل، إلا أن هذه الموجة تعد أسوأ اجتياح لأسراب الجراد للبلاد في عقود، وفي السابق، اقتصر ظهور الجراد بالأساس على بعض القرى في ولاية جوجارات في الغرب وراجستان في الشمال التي تقع على الحدود مع مناطق صحراوية باكستانية.

ونشر أفراد صوراً للجراد على "تويتر"، وانتقد البعض الحكومة لعدم احتوائها لذلك الانتشار الواسع.

واستعانت السلطات بمركبات خاصة وسيارات مكافحة الحرائق لرش مبيدات في سبع ولايات مكتظة بالسكان على الأقل في شمال ووسط وغرب البلاد.

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
05:19 PM

الحكومة طالبت السكان بإخافته بطرق الأواني.. الجراد يزحف على العاصمة الهندية

مطار نيودلهي طالب الطيارين بتوخي مزيد من الحذر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اجتاحت أسراب الجراد، اليوم السبت، مدينة جوروجرام المتاخمة للعاصمة الهندية نيودلهي؛ مما دفع السلطات لحث السكان على إبقاء نوافذهم مغلقة وطرق الأواني لإبعاد الأسراب التي تنتشر بسرعة.

وأفادت وكالة أنباء آسيا الدولية "إيه.إن.أي" شريكة "رويترز"، بأن مطار نيودلهي الدولي، المحاذي لجوروجرام، طلب من الطيارين توخي مزيدا من الحذر واتخاذ إجراءات احترازية إضافية لدى الإقلاع والهبوط بسبب الجراد. وتضم جوروجرام مقرات لبعض أبرز الشركات في العالم.


من جانبه، قال ديفندار شارما وهو خبير زراعي في تغريدة على "تويتر": "حتى الجراد بدأ يدرك أنه إذا لم يصل لنيودلهي فلن يحظى بخبر عاجل!".

ولم تواجه تلك المنطقة هجوما للجراد من قبل، إلا أن هذه الموجة تعد أسوأ اجتياح لأسراب الجراد للبلاد في عقود، وفي السابق، اقتصر ظهور الجراد بالأساس على بعض القرى في ولاية جوجارات في الغرب وراجستان في الشمال التي تقع على الحدود مع مناطق صحراوية باكستانية.

ونشر أفراد صوراً للجراد على "تويتر"، وانتقد البعض الحكومة لعدم احتوائها لذلك الانتشار الواسع.

واستعانت السلطات بمركبات خاصة وسيارات مكافحة الحرائق لرش مبيدات في سبع ولايات مكتظة بالسكان على الأقل في شمال ووسط وغرب البلاد.

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