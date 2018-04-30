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المرأة الحديدية تشعل انتخابات تركيا وتتحدى أردوغان بعودة ويكيبيديا

أكدت أن حزبها سيخلّص البلاد من الأزمات والمآزق التي يعاني منها

مبكرا أعلنت ميرال أكشينار مرشحة حزب "الخير" المعارض في تركيا تحديها للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث تعهدت برفع الحظر عن موقع ويكيبيديا الذي فرضته السلطات منذ أكثر من عام، وذلك في حال فوز الحزب بالانتخابات المقررة في 24 يونيو المقبل.

ووفا لسكاي نيوز فقد أطلق حزب أكشينار، حملة في مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا تويتر، للترويج لاستعادة فتح شبكة ويكيبيديا أمام مستخدمي الإنترنت في تركيا، في 25 يونيو المقبل، أي بعد يوم واحد من الانتخابات.

وحظرت السلطات التركية ويكيبيديا قبل عام، وقالت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إنها منعت الوصول إلى الموقع استنادا إلى قانون يسمح لها بحظر المواقع الإلكترونية التي تهدد الأمن القومي.


وأعربت أكشينار، التي توصف بالمرأة الحديدية، عن ثقتها بفوز حزبها في الانتخابات، مؤكدة أن حزبها سيخلّص البلاد من الأزمات والمآزق التي يعاني منها، على حد قولها.

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المرأة الحديدية تشعل انتخابات تركيا وتتحدى أردوغان بعودة ويكيبيديا
سبق

مبكرا أعلنت ميرال أكشينار مرشحة حزب "الخير" المعارض في تركيا تحديها للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث تعهدت برفع الحظر عن موقع ويكيبيديا الذي فرضته السلطات منذ أكثر من عام، وذلك في حال فوز الحزب بالانتخابات المقررة في 24 يونيو المقبل.

ووفا لسكاي نيوز فقد أطلق حزب أكشينار، حملة في مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا تويتر، للترويج لاستعادة فتح شبكة ويكيبيديا أمام مستخدمي الإنترنت في تركيا، في 25 يونيو المقبل، أي بعد يوم واحد من الانتخابات.

وحظرت السلطات التركية ويكيبيديا قبل عام، وقالت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إنها منعت الوصول إلى الموقع استنادا إلى قانون يسمح لها بحظر المواقع الإلكترونية التي تهدد الأمن القومي.


وأعربت أكشينار، التي توصف بالمرأة الحديدية، عن ثقتها بفوز حزبها في الانتخابات، مؤكدة أن حزبها سيخلّص البلاد من الأزمات والمآزق التي يعاني منها، على حد قولها.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
08:22 PM

المرأة الحديدية تشعل انتخابات تركيا وتتحدى أردوغان بعودة ويكيبيديا

أكدت أن حزبها سيخلّص البلاد من الأزمات والمآزق التي يعاني منها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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مبكرا أعلنت ميرال أكشينار مرشحة حزب "الخير" المعارض في تركيا تحديها للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث تعهدت برفع الحظر عن موقع ويكيبيديا الذي فرضته السلطات منذ أكثر من عام، وذلك في حال فوز الحزب بالانتخابات المقررة في 24 يونيو المقبل.

ووفا لسكاي نيوز فقد أطلق حزب أكشينار، حملة في مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا تويتر، للترويج لاستعادة فتح شبكة ويكيبيديا أمام مستخدمي الإنترنت في تركيا، في 25 يونيو المقبل، أي بعد يوم واحد من الانتخابات.

وحظرت السلطات التركية ويكيبيديا قبل عام، وقالت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إنها منعت الوصول إلى الموقع استنادا إلى قانون يسمح لها بحظر المواقع الإلكترونية التي تهدد الأمن القومي.


وأعربت أكشينار، التي توصف بالمرأة الحديدية، عن ثقتها بفوز حزبها في الانتخابات، مؤكدة أن حزبها سيخلّص البلاد من الأزمات والمآزق التي يعاني منها، على حد قولها.

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