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"الأرصاد": سماء صحوة وطقس رطب على معظم مناطق المملكة وغيوم بجازان وعسير والباحة

لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً صحوة وطقساً رطباً على معظم مناطق المملكة عدا مناطق: جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرّمة (الطائف)، ويكون الطقس غائماً جزئياً، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مرتفعات منطقتَي جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الأجزاء الشمالية من الجزء الجنوبي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الأجزاء الجنوبية من الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى شمالية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سماء صحوة وطقس رطب على معظم مناطق المملكة وغيوم بجازان وعسير والباحة
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً صحوة وطقساً رطباً على معظم مناطق المملكة عدا مناطق: جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرّمة (الطائف)، ويكون الطقس غائماً جزئياً، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مرتفعات منطقتَي جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الأجزاء الشمالية من الجزء الجنوبي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الأجزاء الجنوبية من الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى شمالية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
08:09 AM

"الأرصاد": سماء صحوة وطقس رطب على معظم مناطق المملكة وغيوم بجازان وعسير والباحة

لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً صحوة وطقساً رطباً على معظم مناطق المملكة عدا مناطق: جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرّمة (الطائف)، ويكون الطقس غائماً جزئياً، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مرتفعات منطقتَي جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الأجزاء الشمالية من الجزء الجنوبي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الأجزاء الجنوبية من الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى شمالية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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