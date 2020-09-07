النفط يهبط أكثر من 1.5%..  و"برنت" بـ 42 دولاراً

تراجعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم الإثنين، بنسبة 1.55 في المائة لتتداول عند 42 دولاراً للبرميل.
ووفق رويترز، هبطت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 1.86 في المائة، ليتداول عند 39 دولاراً للبرميل.
تراجعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم الإثنين، بنسبة 1.55 في المائة لتتداول عند 42 دولاراً للبرميل.
ووفق رويترز، هبطت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 1.86 في المائة، ليتداول عند 39 دولاراً للبرميل.النفط أسعار النفط
تراجعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم الإثنين، بنسبة 1.55 في المائة لتتداول عند 42 دولاراً للبرميل.
ووفق رويترز، هبطت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 1.86 في المائة، ليتداول عند 39 دولاراً للبرميل.
تراجعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم الإثنين، بنسبة 1.55 في المائة لتتداول عند 42 دولاراً للبرميل.
ووفق رويترز، هبطت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 1.86 في المائة، ليتداول عند 39 دولاراً للبرميل.