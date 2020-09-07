ووفق رويترز، هبطت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 1.86 في المائة، ليتداول عند 39 دولاراً للبرميل.

تراجعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم الإثنين، بنسبة 1.55 في المائة لتتداول عند 42 دولاراً للبرميل.

النفط يهبط أكثر من 1.5%.. و"برنت" بـ 42 دولاراً صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-07 تراجعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم الإثنين، بنسبة 1.55 في المائة لتتداول عند 42 دولاراً للبرميل. ووفق رويترز، هبطت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 1.86 في المائة، ليتداول عند 39 دولاراً للبرميل.

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442 12:46 PM

النفط يهبط أكثر من 1.5%.. و"برنت" بـ 42 دولاراً هبطت أسعار خام غرب تكساس الوسيط 1.86 في المائة





A A A





0 مشاركة

تراجعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم الإثنين، بنسبة 1.55 في المائة لتتداول عند 42 دولاراً للبرميل.

ووفق رويترز، هبطت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 1.86 في المائة، ليتداول عند 39 دولاراً للبرميل.