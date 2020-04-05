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فيديو.. "أمطار الأفلاج" تُسِيل الأودية والشعاب

استمر هطولها لساعات ليلة أمس بعدة مراكز

شهدت محافظة الأفلاج، مساء أمس، أمطارًا غزيرة سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب.

وشملت الأمطار التي استمر هطولها لساعات ليلية أمس: (ليلى، والهدار، والأحمر، والغيل، وستارة، والبديع)، ومراكز وقرى وهجر المحافظة، وسال على إثرها وادي الأحمر والهدار والعجلية، وعدد من الشعاب بستارة.

محافظة الأفلاج أمطارًا غزيرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو.. "أمطار الأفلاج" تُسِيل الأودية والشعاب
سبق

شهدت محافظة الأفلاج، مساء أمس، أمطارًا غزيرة سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب.

وشملت الأمطار التي استمر هطولها لساعات ليلية أمس: (ليلى، والهدار، والأحمر، والغيل، وستارة، والبديع)، ومراكز وقرى وهجر المحافظة، وسال على إثرها وادي الأحمر والهدار والعجلية، وعدد من الشعاب بستارة.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
12:06 PM

فيديو.. "أمطار الأفلاج" تُسِيل الأودية والشعاب

استمر هطولها لساعات ليلة أمس بعدة مراكز

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
2
2,896

شهدت محافظة الأفلاج، مساء أمس، أمطارًا غزيرة سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب.

وشملت الأمطار التي استمر هطولها لساعات ليلية أمس: (ليلى، والهدار، والأحمر، والغيل، وستارة، والبديع)، ومراكز وقرى وهجر المحافظة، وسال على إثرها وادي الأحمر والهدار والعجلية، وعدد من الشعاب بستارة.

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