ونصحت الأمانة عبر حسابها الرسمي على تويتر باتباع الإرشادات الوقائية بالبقاء بالمنزل لمدة أسبوعَيْن لمن زار الموقعَيْن خلال الأسبوعَيْن الماضيَيْن من تاريخه، والتوجُّه لأقرب منشأة صحية في حال ظهور أعراض تنفسية.

أعلنت أمانة جدة إغلاقها مخبز الدانوب في مركز السلام مول، وسوبر ماركت زادكم في حي السلامة؛ وذلك لوجود حالتَيْ إصابة مؤكدتَيْن بفيروس كورونا كوفيد-١٩.

أمانة جدة تغلق مخبزًا و"سوبرماركت" بعد رصد حالتَيْ كورونا عبدالله البرقاوي سبق 2020-04-06 أعلنت أمانة جدة إغلاقها مخبز الدانوب في مركز السلام مول، وسوبر ماركت زادكم في حي السلامة؛ وذلك لوجود حالتَيْ إصابة مؤكدتَيْن بفيروس كورونا كوفيد-١٩. ونصحت الأمانة عبر حسابها الرسمي على تويتر باتباع الإرشادات الوقائية بالبقاء بالمنزل لمدة أسبوعَيْن لمن زار الموقعَيْن خلال الأسبوعَيْن الماضيَيْن من تاريخه، والتوجُّه لأقرب منشأة صحية في حال ظهور أعراض تنفسية.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 09:04 PM

اخر تعديل 06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 10:26 PM

أمانة جدة تغلق مخبزًا و"سوبرماركت" بعد رصد حالتَيْ كورونا





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أعلنت أمانة جدة إغلاقها مخبز الدانوب في مركز السلام مول، وسوبر ماركت زادكم في حي السلامة؛ وذلك لوجود حالتَيْ إصابة مؤكدتَيْن بفيروس كورونا كوفيد-١٩.

ونصحت الأمانة عبر حسابها الرسمي على تويتر باتباع الإرشادات الوقائية بالبقاء بالمنزل لمدة أسبوعَيْن لمن زار الموقعَيْن خلال الأسبوعَيْن الماضيَيْن من تاريخه، والتوجُّه لأقرب منشأة صحية في حال ظهور أعراض تنفسية.