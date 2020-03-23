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منذ بداية 2020.. "سكني" يسجل 2.3 مليون زيارة لموقعه وتحميل للتطبيق

النسبة الأكبر منها خلال الأسبوعين الماضيين تزامنًا مع المخاوف من "كورونا"

سجلت منصة "سكني" الإلكترونية التابعة لوزارة الإسكان منذ بداية 2020 حتى الآن، نحو 2.3 مليون زيارة وتحميل للتطبيق عبر الأجهزة الذكية، جاءت النسبة الأكبر منها خلال الأسبوعين الماضيين بالتزامن مع الاحترازات والتدابير الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة مؤخرًا؛ للحد من انتشار فيروس كورونا؛ استمرارًا لاستفادة الأسر السعودية من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدّمها البرنامج لتسهيل تملكهم لمنازلهم عبر خدمات وتسهيلات إلكترونية متعددة.

وقال "سكني" في بيان صحافي اليوم: إجمالي عدد الزيارات لموقعه الإلكتروني خلال الفترة الماضية بلغت 1.831 مليون زيارة؛ فيما سجل تطبيق سكني للأجهزة الذكية أكثر من 421 عملية تحميل؛ وذلك منذ بداية عام 2020 حتى اليوم؛ استمرارًا لخدمة المواطنين على مدار الساعة عبر منصات تفاعلية تسهل استفادة المواطنين من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدّمها البرنامج دون الحاجة لزيارة مكاتب خدمة المستفيدين أو أحد فروع الوزارة عبر حلول إلكترونية وتفاعلية مرنة تختصر الوقت والجهد.

وكانت منصة "سكني" الإلكترونية قد أعلنت عن تجاوز عدد زيارات الموقع لأكثر من 16 مليون زيارة خلال 2019؛ للاستفادة من الخدمات المتنوعة والتسهيلات المتعددة التي تقدمها؛ فيما بلغ عدد عمليات تحميل تطبيق "سكني" للهواتف الذكية أكثر من مليون تحميل.

وتتيح منصة "سكني" خدمات عدة تشمل معرفة حالة الاستحقاق بشكل فوري، واستعراض الوحدات السكنية والأراضي السكنية بتفاصيلها، وإتاحة إمكانية حجزها إلكترونيًّا، والحصول على العروض التمويلية واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وتوقيع العقود إلكترونيًّا، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تسهل تملّك الأسر السعودية لمسكنها الأول من خلال تجربة إلكترونية ميسرة.

وتستعرض المنصة كل الخيارات والحلول السكنية التمويلية التي يوفرها برنامج "سكني" للمستفيدين، والتي تشمل الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة الجاهزة، وكذلك المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين التي تصل إلى 70 مشروعًا توفر أكثر من 120 ألف وحدة سكنية متنوعة، والبناء الذاتي، وكذلك إمكانية شراء الوحدات السكنية الجاهزة بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم، إلى جانب خيار الأراضي السكنية، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من المبادرات والخدمات الأخرى مثل القرض الإضافي الحسَن للعسكريين والمدنيين، وتحمّل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، ودعم تجديد المسكن، والتسجيل في خدمة المستشار العقاري، واستعراض أفضل الخيارات التمويلية، وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحرص برنامج "سكني" على توفيرها للمواطنين المستفيدين لتسهيل تملّكهم، ورفع نسبته إلى 70%؛ تماشيًا مع أهداف برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن اكتمال خطتها للعام 2019 والمنبثقة من برنامج الإسكان، بخدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر برنامج "سكني"، بينها أكثر من 109 آلاف أسرة سكنت منازلها؛ منها نحو 39 ألف أسرة اختارت خيار قرض عقاري مدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء؛ فيما تم تسليم نحو 90 ألف أرض سكنية، كما بلغ مجموع المستفيدين من الوحدات السكنية الجاهزة نحو 118 ألف أسرة، إضافة إلى نحو 55 ألف مستفيد من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي.

سكني وزارة الإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منذ بداية 2020.. "سكني" يسجل 2.3 مليون زيارة لموقعه وتحميل للتطبيق
سبق

سجلت منصة "سكني" الإلكترونية التابعة لوزارة الإسكان منذ بداية 2020 حتى الآن، نحو 2.3 مليون زيارة وتحميل للتطبيق عبر الأجهزة الذكية، جاءت النسبة الأكبر منها خلال الأسبوعين الماضيين بالتزامن مع الاحترازات والتدابير الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة مؤخرًا؛ للحد من انتشار فيروس كورونا؛ استمرارًا لاستفادة الأسر السعودية من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدّمها البرنامج لتسهيل تملكهم لمنازلهم عبر خدمات وتسهيلات إلكترونية متعددة.

وقال "سكني" في بيان صحافي اليوم: إجمالي عدد الزيارات لموقعه الإلكتروني خلال الفترة الماضية بلغت 1.831 مليون زيارة؛ فيما سجل تطبيق سكني للأجهزة الذكية أكثر من 421 عملية تحميل؛ وذلك منذ بداية عام 2020 حتى اليوم؛ استمرارًا لخدمة المواطنين على مدار الساعة عبر منصات تفاعلية تسهل استفادة المواطنين من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدّمها البرنامج دون الحاجة لزيارة مكاتب خدمة المستفيدين أو أحد فروع الوزارة عبر حلول إلكترونية وتفاعلية مرنة تختصر الوقت والجهد.

وكانت منصة "سكني" الإلكترونية قد أعلنت عن تجاوز عدد زيارات الموقع لأكثر من 16 مليون زيارة خلال 2019؛ للاستفادة من الخدمات المتنوعة والتسهيلات المتعددة التي تقدمها؛ فيما بلغ عدد عمليات تحميل تطبيق "سكني" للهواتف الذكية أكثر من مليون تحميل.

وتتيح منصة "سكني" خدمات عدة تشمل معرفة حالة الاستحقاق بشكل فوري، واستعراض الوحدات السكنية والأراضي السكنية بتفاصيلها، وإتاحة إمكانية حجزها إلكترونيًّا، والحصول على العروض التمويلية واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وتوقيع العقود إلكترونيًّا، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تسهل تملّك الأسر السعودية لمسكنها الأول من خلال تجربة إلكترونية ميسرة.

وتستعرض المنصة كل الخيارات والحلول السكنية التمويلية التي يوفرها برنامج "سكني" للمستفيدين، والتي تشمل الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة الجاهزة، وكذلك المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين التي تصل إلى 70 مشروعًا توفر أكثر من 120 ألف وحدة سكنية متنوعة، والبناء الذاتي، وكذلك إمكانية شراء الوحدات السكنية الجاهزة بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم، إلى جانب خيار الأراضي السكنية، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من المبادرات والخدمات الأخرى مثل القرض الإضافي الحسَن للعسكريين والمدنيين، وتحمّل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، ودعم تجديد المسكن، والتسجيل في خدمة المستشار العقاري، واستعراض أفضل الخيارات التمويلية، وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحرص برنامج "سكني" على توفيرها للمواطنين المستفيدين لتسهيل تملّكهم، ورفع نسبته إلى 70%؛ تماشيًا مع أهداف برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن اكتمال خطتها للعام 2019 والمنبثقة من برنامج الإسكان، بخدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر برنامج "سكني"، بينها أكثر من 109 آلاف أسرة سكنت منازلها؛ منها نحو 39 ألف أسرة اختارت خيار قرض عقاري مدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء؛ فيما تم تسليم نحو 90 ألف أرض سكنية، كما بلغ مجموع المستفيدين من الوحدات السكنية الجاهزة نحو 118 ألف أسرة، إضافة إلى نحو 55 ألف مستفيد من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
12:34 PM

منذ بداية 2020.. "سكني" يسجل 2.3 مليون زيارة لموقعه وتحميل للتطبيق

النسبة الأكبر منها خلال الأسبوعين الماضيين تزامنًا مع المخاوف من "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت منصة "سكني" الإلكترونية التابعة لوزارة الإسكان منذ بداية 2020 حتى الآن، نحو 2.3 مليون زيارة وتحميل للتطبيق عبر الأجهزة الذكية، جاءت النسبة الأكبر منها خلال الأسبوعين الماضيين بالتزامن مع الاحترازات والتدابير الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة مؤخرًا؛ للحد من انتشار فيروس كورونا؛ استمرارًا لاستفادة الأسر السعودية من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدّمها البرنامج لتسهيل تملكهم لمنازلهم عبر خدمات وتسهيلات إلكترونية متعددة.

وقال "سكني" في بيان صحافي اليوم: إجمالي عدد الزيارات لموقعه الإلكتروني خلال الفترة الماضية بلغت 1.831 مليون زيارة؛ فيما سجل تطبيق سكني للأجهزة الذكية أكثر من 421 عملية تحميل؛ وذلك منذ بداية عام 2020 حتى اليوم؛ استمرارًا لخدمة المواطنين على مدار الساعة عبر منصات تفاعلية تسهل استفادة المواطنين من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدّمها البرنامج دون الحاجة لزيارة مكاتب خدمة المستفيدين أو أحد فروع الوزارة عبر حلول إلكترونية وتفاعلية مرنة تختصر الوقت والجهد.

وكانت منصة "سكني" الإلكترونية قد أعلنت عن تجاوز عدد زيارات الموقع لأكثر من 16 مليون زيارة خلال 2019؛ للاستفادة من الخدمات المتنوعة والتسهيلات المتعددة التي تقدمها؛ فيما بلغ عدد عمليات تحميل تطبيق "سكني" للهواتف الذكية أكثر من مليون تحميل.

وتتيح منصة "سكني" خدمات عدة تشمل معرفة حالة الاستحقاق بشكل فوري، واستعراض الوحدات السكنية والأراضي السكنية بتفاصيلها، وإتاحة إمكانية حجزها إلكترونيًّا، والحصول على العروض التمويلية واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وتوقيع العقود إلكترونيًّا، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تسهل تملّك الأسر السعودية لمسكنها الأول من خلال تجربة إلكترونية ميسرة.

وتستعرض المنصة كل الخيارات والحلول السكنية التمويلية التي يوفرها برنامج "سكني" للمستفيدين، والتي تشمل الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة الجاهزة، وكذلك المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين التي تصل إلى 70 مشروعًا توفر أكثر من 120 ألف وحدة سكنية متنوعة، والبناء الذاتي، وكذلك إمكانية شراء الوحدات السكنية الجاهزة بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم، إلى جانب خيار الأراضي السكنية، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من المبادرات والخدمات الأخرى مثل القرض الإضافي الحسَن للعسكريين والمدنيين، وتحمّل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، ودعم تجديد المسكن، والتسجيل في خدمة المستشار العقاري، واستعراض أفضل الخيارات التمويلية، وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحرص برنامج "سكني" على توفيرها للمواطنين المستفيدين لتسهيل تملّكهم، ورفع نسبته إلى 70%؛ تماشيًا مع أهداف برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن اكتمال خطتها للعام 2019 والمنبثقة من برنامج الإسكان، بخدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر برنامج "سكني"، بينها أكثر من 109 آلاف أسرة سكنت منازلها؛ منها نحو 39 ألف أسرة اختارت خيار قرض عقاري مدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء؛ فيما تم تسليم نحو 90 ألف أرض سكنية، كما بلغ مجموع المستفيدين من الوحدات السكنية الجاهزة نحو 118 ألف أسرة، إضافة إلى نحو 55 ألف مستفيد من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي.

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