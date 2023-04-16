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عدد المتعافين من كورونا حول العالم يتجاوز الـ515 ألف حالة

الإصابات حتى صباح اليوم مليونان و85 ألفًا والوفيات 135 ألفًا

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، أن عدد الإصابات به ارتفع إلى مليونين و85 ألف حالة حتى صباح اليوم.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو مليونين و85 ألف حالة عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش صباح اليوم.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 515 ألفًا؛ مشيرة إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 135 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها: (إسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والصين، وإيران، وتركيا، وبلجيكا، والبرازيل).

وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 644 ألف إصابة، إلى جانب نحو 29 ألف وفاة، وسجلت إسبانيا نحو 181 ألف إصابة ونحو 19 ألف وفاة، كما سجلت إيطاليا نحو 165 ألف إصابة ونحو 21 ألفًا و600 وفاة.

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عدد المتعافين من كورونا حول العالم يتجاوز الـ515 ألف حالة
سبق

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، أن عدد الإصابات به ارتفع إلى مليونين و85 ألف حالة حتى صباح اليوم.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو مليونين و85 ألف حالة عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش صباح اليوم.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 515 ألفًا؛ مشيرة إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 135 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها: (إسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والصين، وإيران، وتركيا، وبلجيكا، والبرازيل).

وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 644 ألف إصابة، إلى جانب نحو 29 ألف وفاة، وسجلت إسبانيا نحو 181 ألف إصابة ونحو 19 ألف وفاة، كما سجلت إيطاليا نحو 165 ألف إصابة ونحو 21 ألفًا و600 وفاة.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
10:52 AM

عدد المتعافين من كورونا حول العالم يتجاوز الـ515 ألف حالة

الإصابات حتى صباح اليوم مليونان و85 ألفًا والوفيات 135 ألفًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، أن عدد الإصابات به ارتفع إلى مليونين و85 ألف حالة حتى صباح اليوم.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو مليونين و85 ألف حالة عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش صباح اليوم.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 515 ألفًا؛ مشيرة إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 135 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها: (إسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والصين، وإيران، وتركيا، وبلجيكا، والبرازيل).

وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 644 ألف إصابة، إلى جانب نحو 29 ألف وفاة، وسجلت إسبانيا نحو 181 ألف إصابة ونحو 19 ألف وفاة، كما سجلت إيطاليا نحو 165 ألف إصابة ونحو 21 ألفًا و600 وفاة.

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