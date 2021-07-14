النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إعلام" تطلق تطوير شعارها الجديد وتستعد لتنفيذ مبادرة المركز الموحد للقطاع غير الربحي

أبقت فيه على الهوية البصرية التي سبق اعتمادها مع إيضاح أكبر للاسم المختصر

أطلقت جمعية الإعلاميين السعوديين (إعلام) تطوير شعارها الجديد الذي أبقت فيه على الهوية البصرية التي سبق اعتمادها مع إيضاح أكبر للاسم المختصر الجديد (إعلام) والذي تمت الموافقة عليه في الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التي عقدت قبل فترة وحظي بموافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ـ وكالة تنمية المجتمع ـ وإدارة الجمعيات الإعلامية بوزارة الإعلام الجهة المشرفة فنيًا على الجمعية وتم تعديل شهادة التسجيل واللائحة الأساسية بالمسمى والمختصر الجديد.

وتعمل "إعلام" حاليًا على استكمال إجراءات تنفيذ مبادرة المركز الإعلامي الموحد للقطاع غير الربحي بمنطقة الرياض، بالتعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض، وأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، وبمباركة وكالة تنمية المجتمع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إعلام" تطلق تطوير شعارها الجديد وتستعد لتنفيذ مبادرة المركز الموحد للقطاع غير الربحي
سبق

أطلقت جمعية الإعلاميين السعوديين (إعلام) تطوير شعارها الجديد الذي أبقت فيه على الهوية البصرية التي سبق اعتمادها مع إيضاح أكبر للاسم المختصر الجديد (إعلام) والذي تمت الموافقة عليه في الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التي عقدت قبل فترة وحظي بموافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ـ وكالة تنمية المجتمع ـ وإدارة الجمعيات الإعلامية بوزارة الإعلام الجهة المشرفة فنيًا على الجمعية وتم تعديل شهادة التسجيل واللائحة الأساسية بالمسمى والمختصر الجديد.

وتعمل "إعلام" حاليًا على استكمال إجراءات تنفيذ مبادرة المركز الإعلامي الموحد للقطاع غير الربحي بمنطقة الرياض، بالتعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض، وأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، وبمباركة وكالة تنمية المجتمع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
10:11 PM

"إعلام" تطلق تطوير شعارها الجديد وتستعد لتنفيذ مبادرة المركز الموحد للقطاع غير الربحي

أبقت فيه على الهوية البصرية التي سبق اعتمادها مع إيضاح أكبر للاسم المختصر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
109

أطلقت جمعية الإعلاميين السعوديين (إعلام) تطوير شعارها الجديد الذي أبقت فيه على الهوية البصرية التي سبق اعتمادها مع إيضاح أكبر للاسم المختصر الجديد (إعلام) والذي تمت الموافقة عليه في الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التي عقدت قبل فترة وحظي بموافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ـ وكالة تنمية المجتمع ـ وإدارة الجمعيات الإعلامية بوزارة الإعلام الجهة المشرفة فنيًا على الجمعية وتم تعديل شهادة التسجيل واللائحة الأساسية بالمسمى والمختصر الجديد.

وتعمل "إعلام" حاليًا على استكمال إجراءات تنفيذ مبادرة المركز الإعلامي الموحد للقطاع غير الربحي بمنطقة الرياض، بالتعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض، وأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، وبمباركة وكالة تنمية المجتمع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,890
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,049
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,401
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,831

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرین..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرین..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة