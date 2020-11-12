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"السديس" يشيد بمضامين خطاب خادم الحرمين في افتتاح أعمال "الشورى"

أكد أن محتواه رسم خارطة طريق لما تنتهجه المملكة من خطط ورؤى

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمضامين الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

وأكد أن التوجيهات السنوية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين ترسم خارطة طريق لما تنتهجه المملكة العربية السعودية من خطط ورؤى تجاه العديد من القضايا الداخلية والخارجية وتكمل المسيرة التنموية الشاملة التي تنتهجها منذ تأسيسها على يدي المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بما تمتلكه من مقومات جغرافية وحضارية واجتماعية واقتصادية تؤهلها لتكون في مصاف الدول العالمية.

ورفع باسمه واسم منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين على خطابه الذي حمل في طياته أجمل معاني تعزيز الأمن والسلام الدولي والتأكيد على ما تعده المملكة من خطط تنموية واضحة تولي الوطن والمواطن ومصالحهما الاستراتيجية أولى أولوياتها وأعلى اهتماماتها، منوها بما يحظى به الحرمان الشريفان ومنظومة خدمات قاصديهما من اهتمام ومتابعة مستمرة لجميع المتطلبات التي تكفل أداء القاصدين عباداتهم ونسكهم داخلهما بكل يسر وطمأنينة وتسخيرهم للغالي والنفيس في سبيل تهيئة أحدث الخدمات والتقنيات داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي.

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"السديس" يشيد بمضامين خطاب خادم الحرمين في افتتاح أعمال "الشورى"
سبق

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمضامين الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

وأكد أن التوجيهات السنوية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين ترسم خارطة طريق لما تنتهجه المملكة العربية السعودية من خطط ورؤى تجاه العديد من القضايا الداخلية والخارجية وتكمل المسيرة التنموية الشاملة التي تنتهجها منذ تأسيسها على يدي المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بما تمتلكه من مقومات جغرافية وحضارية واجتماعية واقتصادية تؤهلها لتكون في مصاف الدول العالمية.

ورفع باسمه واسم منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين على خطابه الذي حمل في طياته أجمل معاني تعزيز الأمن والسلام الدولي والتأكيد على ما تعده المملكة من خطط تنموية واضحة تولي الوطن والمواطن ومصالحهما الاستراتيجية أولى أولوياتها وأعلى اهتماماتها، منوها بما يحظى به الحرمان الشريفان ومنظومة خدمات قاصديهما من اهتمام ومتابعة مستمرة لجميع المتطلبات التي تكفل أداء القاصدين عباداتهم ونسكهم داخلهما بكل يسر وطمأنينة وتسخيرهم للغالي والنفيس في سبيل تهيئة أحدث الخدمات والتقنيات داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
03:03 PM

"السديس" يشيد بمضامين خطاب خادم الحرمين في افتتاح أعمال "الشورى"

أكد أن محتواه رسم خارطة طريق لما تنتهجه المملكة من خطط ورؤى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمضامين الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

وأكد أن التوجيهات السنوية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين ترسم خارطة طريق لما تنتهجه المملكة العربية السعودية من خطط ورؤى تجاه العديد من القضايا الداخلية والخارجية وتكمل المسيرة التنموية الشاملة التي تنتهجها منذ تأسيسها على يدي المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بما تمتلكه من مقومات جغرافية وحضارية واجتماعية واقتصادية تؤهلها لتكون في مصاف الدول العالمية.

ورفع باسمه واسم منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين على خطابه الذي حمل في طياته أجمل معاني تعزيز الأمن والسلام الدولي والتأكيد على ما تعده المملكة من خطط تنموية واضحة تولي الوطن والمواطن ومصالحهما الاستراتيجية أولى أولوياتها وأعلى اهتماماتها، منوها بما يحظى به الحرمان الشريفان ومنظومة خدمات قاصديهما من اهتمام ومتابعة مستمرة لجميع المتطلبات التي تكفل أداء القاصدين عباداتهم ونسكهم داخلهما بكل يسر وطمأنينة وتسخيرهم للغالي والنفيس في سبيل تهيئة أحدث الخدمات والتقنيات داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي.

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