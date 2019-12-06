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الشتاء يطرق أبواب السعودية فعلياً .. "الحصيني": أول "المربعانية" غداً .. برد وماطرة

قال لـ "سبق": يتخللها 3 نجوم كل منها 13يوماً ..فيها أقصر نهار خاصة مع"السيبيرية"

يبدأ غد "السبت" أول أيام "المربعانية"، وهي البداية الفعلية للشتاء، ومدتها ٣٩ يوماً، ودخول الشتاء فلكياً؛ حيث "الانقلاب الشتوي" في السعودية والنصف الشمالي من الكرة الأرضية يحدث -إن شاء الله- يوم الأحد ١٤٤١/٤/٢٥هـ، مع أول "المربعانية"، ويمكن اعتباره امتداداً للوسم.

أوضح ذلك لـ"سبق" الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، وقال: "يتخلل المربعانية ثلاثة نجوم، وهي: الإكليل (١٣ يوماً)، والقلب (١٣ يوماً)، والشولة (١٣ يوماً)، مجموعها بالجملة (٣٩ يوماً)، وفترتها مناسبة لزراعة القمح في الوسطى، وفيها أطول ليلة وأقصر نهار في السنة، ثم بعد ذلك يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل، وهي مظنة البرد، وخاصةً اذا ما هبّت رياح أصلها قطبي أو سيبيري".

وأضاف: "يوافق دخول المربعانية هذا العام حالة ممطرة على أجزاءٍ من غرب وجنوب ووسط وشمال وشرق المملكة -إن شاء الله- ومتوقع أن يعقبها موجة برد أصلها قطبي؛ لذا متوقع انخفاض درجات الحرارة من منتصف الأسبوع ، ويراوح هذا الانخفاض بين خمس وسبع درجات إلى أن يصرفها الله، خاصةً على الشمالية وأجزاءٍ من وسط المملكة، وهي الموجة الثالثة لهذا العام، حيث الأولى كانت في الثلث الثاني من الوسم".

وأشار "الحصيني"؛ إلى أول نجوم المربعانية وهو "الإكليل" وأيامه 13 يوماً بدايةً من 7 / 12 يُقلم فيه سعف النخيل وفواصل الاشجار وتُزرع فيه الحلبة، والقمح، والشعير في شمال المملكة، ويقل فيه سقي المزروعات ما عدا القمح والشعير بسبب أن الأجواء باردة، وفي الغالب ينبت فيه الفقع إذا ما هطلت أمطار وسمية مبكرة أول الوسم وبارك الله فيها، مورداً خلال حديثه ما قالته العرب: "إذا طلع الإكليل هاجت الفحول وشمرت الذيول وتخوفت السيول"، ففيه تهاجر طيور "القطا - الكدري - الجوني".

عبدالعزيز الحصيني المربعانية الانقلاب الشتوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشتاء يطرق أبواب السعودية فعلياً .. "الحصيني": أول "المربعانية" غداً .. برد وماطرة
سبق

يبدأ غد "السبت" أول أيام "المربعانية"، وهي البداية الفعلية للشتاء، ومدتها ٣٩ يوماً، ودخول الشتاء فلكياً؛ حيث "الانقلاب الشتوي" في السعودية والنصف الشمالي من الكرة الأرضية يحدث -إن شاء الله- يوم الأحد ١٤٤١/٤/٢٥هـ، مع أول "المربعانية"، ويمكن اعتباره امتداداً للوسم.

أوضح ذلك لـ"سبق" الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، وقال: "يتخلل المربعانية ثلاثة نجوم، وهي: الإكليل (١٣ يوماً)، والقلب (١٣ يوماً)، والشولة (١٣ يوماً)، مجموعها بالجملة (٣٩ يوماً)، وفترتها مناسبة لزراعة القمح في الوسطى، وفيها أطول ليلة وأقصر نهار في السنة، ثم بعد ذلك يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل، وهي مظنة البرد، وخاصةً اذا ما هبّت رياح أصلها قطبي أو سيبيري".

وأضاف: "يوافق دخول المربعانية هذا العام حالة ممطرة على أجزاءٍ من غرب وجنوب ووسط وشمال وشرق المملكة -إن شاء الله- ومتوقع أن يعقبها موجة برد أصلها قطبي؛ لذا متوقع انخفاض درجات الحرارة من منتصف الأسبوع ، ويراوح هذا الانخفاض بين خمس وسبع درجات إلى أن يصرفها الله، خاصةً على الشمالية وأجزاءٍ من وسط المملكة، وهي الموجة الثالثة لهذا العام، حيث الأولى كانت في الثلث الثاني من الوسم".

وأشار "الحصيني"؛ إلى أول نجوم المربعانية وهو "الإكليل" وأيامه 13 يوماً بدايةً من 7 / 12 يُقلم فيه سعف النخيل وفواصل الاشجار وتُزرع فيه الحلبة، والقمح، والشعير في شمال المملكة، ويقل فيه سقي المزروعات ما عدا القمح والشعير بسبب أن الأجواء باردة، وفي الغالب ينبت فيه الفقع إذا ما هطلت أمطار وسمية مبكرة أول الوسم وبارك الله فيها، مورداً خلال حديثه ما قالته العرب: "إذا طلع الإكليل هاجت الفحول وشمرت الذيول وتخوفت السيول"، ففيه تهاجر طيور "القطا - الكدري - الجوني".

06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
03:35 PM

الشتاء يطرق أبواب السعودية فعلياً .. "الحصيني": أول "المربعانية" غداً .. برد وماطرة

قال لـ "سبق": يتخللها 3 نجوم كل منها 13يوماً ..فيها أقصر نهار خاصة مع"السيبيرية"

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فهد العتيبي - الرياض
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يبدأ غد "السبت" أول أيام "المربعانية"، وهي البداية الفعلية للشتاء، ومدتها ٣٩ يوماً، ودخول الشتاء فلكياً؛ حيث "الانقلاب الشتوي" في السعودية والنصف الشمالي من الكرة الأرضية يحدث -إن شاء الله- يوم الأحد ١٤٤١/٤/٢٥هـ، مع أول "المربعانية"، ويمكن اعتباره امتداداً للوسم.

أوضح ذلك لـ"سبق" الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، وقال: "يتخلل المربعانية ثلاثة نجوم، وهي: الإكليل (١٣ يوماً)، والقلب (١٣ يوماً)، والشولة (١٣ يوماً)، مجموعها بالجملة (٣٩ يوماً)، وفترتها مناسبة لزراعة القمح في الوسطى، وفيها أطول ليلة وأقصر نهار في السنة، ثم بعد ذلك يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل، وهي مظنة البرد، وخاصةً اذا ما هبّت رياح أصلها قطبي أو سيبيري".

وأضاف: "يوافق دخول المربعانية هذا العام حالة ممطرة على أجزاءٍ من غرب وجنوب ووسط وشمال وشرق المملكة -إن شاء الله- ومتوقع أن يعقبها موجة برد أصلها قطبي؛ لذا متوقع انخفاض درجات الحرارة من منتصف الأسبوع ، ويراوح هذا الانخفاض بين خمس وسبع درجات إلى أن يصرفها الله، خاصةً على الشمالية وأجزاءٍ من وسط المملكة، وهي الموجة الثالثة لهذا العام، حيث الأولى كانت في الثلث الثاني من الوسم".

وأشار "الحصيني"؛ إلى أول نجوم المربعانية وهو "الإكليل" وأيامه 13 يوماً بدايةً من 7 / 12 يُقلم فيه سعف النخيل وفواصل الاشجار وتُزرع فيه الحلبة، والقمح، والشعير في شمال المملكة، ويقل فيه سقي المزروعات ما عدا القمح والشعير بسبب أن الأجواء باردة، وفي الغالب ينبت فيه الفقع إذا ما هطلت أمطار وسمية مبكرة أول الوسم وبارك الله فيها، مورداً خلال حديثه ما قالته العرب: "إذا طلع الإكليل هاجت الفحول وشمرت الذيول وتخوفت السيول"، ففيه تهاجر طيور "القطا - الكدري - الجوني".

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