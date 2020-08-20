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"الصحة" توفر البروتوكولات الصحية لكورونا عبر مركز اتصال قطاع الأعمال

وفرت وزارة الصحة "البروتوكولات الصحية" عبر مركز اتصال قطاع الأعمال 920018090 التابع للوزارة؛ وذلك بهدف تقديم الدعم والإجابة عن الاستفسارات الواردة من الجهات والشركات بخصوص البروتوكولات الصحية للأعمال الإدارية والمكتبية وغيرها المتعلقة بفيروس كورونا، حيث سيتم توفير المعلومات اللازمة لتطبيق الاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية في مواقع العمل ومساعدة الجهات والشركات والمؤسسات في الاطلاع عليها وتطبيقها.

ويُعتبر مركز اتصال قطاع الأعمال في وزارة الصحة مفهوماً جديداً للعناية بعملاء قطاع الأعمال في القطاع الصحي الخاص، حيث يتيح لهم عدة خدمات؛ منها: "استقبال الطلبات في الوزارة، ومتابعة المستحقات المالية، واستقبال الاستفسارات والشكاوى الخاصة بقسم التراخيص الطبية والرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، وأية ملاحظات أو اقتراحات تتعلق بأداء الوزارة"، كما أنه يتيح البيانات والمعلومات عن الاستثمار في القطاع الصحي الخاص.

يُذكر أنه يتم استقبال الملاحظات والمقترحات لمركز اتصال قطاع الأعمال خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحاً إلى 4 مساءً من الأحد حتى الخميس.

ويخدم المركز "موردي الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وأصحاب المنشآت الصحية الخاصة، والمنشآت الصحية الصغيرة والمتوسطة، وشركاء المساهمة العامة في القطاع الصحي، والمستثمرين المحليين والعالميين، والمصنعين المحليين في القطاع الصحي، والمستشفيات ذات العلاقة ببرنامج شراء الخدمة"، كما يُقدم المركز خدماته لجميع الموردين من خارج القطاع الصحي.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" توفر البروتوكولات الصحية لكورونا عبر مركز اتصال قطاع الأعمال
سبق

وفرت وزارة الصحة "البروتوكولات الصحية" عبر مركز اتصال قطاع الأعمال 920018090 التابع للوزارة؛ وذلك بهدف تقديم الدعم والإجابة عن الاستفسارات الواردة من الجهات والشركات بخصوص البروتوكولات الصحية للأعمال الإدارية والمكتبية وغيرها المتعلقة بفيروس كورونا، حيث سيتم توفير المعلومات اللازمة لتطبيق الاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية في مواقع العمل ومساعدة الجهات والشركات والمؤسسات في الاطلاع عليها وتطبيقها.

ويُعتبر مركز اتصال قطاع الأعمال في وزارة الصحة مفهوماً جديداً للعناية بعملاء قطاع الأعمال في القطاع الصحي الخاص، حيث يتيح لهم عدة خدمات؛ منها: "استقبال الطلبات في الوزارة، ومتابعة المستحقات المالية، واستقبال الاستفسارات والشكاوى الخاصة بقسم التراخيص الطبية والرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، وأية ملاحظات أو اقتراحات تتعلق بأداء الوزارة"، كما أنه يتيح البيانات والمعلومات عن الاستثمار في القطاع الصحي الخاص.

يُذكر أنه يتم استقبال الملاحظات والمقترحات لمركز اتصال قطاع الأعمال خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحاً إلى 4 مساءً من الأحد حتى الخميس.

ويخدم المركز "موردي الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وأصحاب المنشآت الصحية الخاصة، والمنشآت الصحية الصغيرة والمتوسطة، وشركاء المساهمة العامة في القطاع الصحي، والمستثمرين المحليين والعالميين، والمصنعين المحليين في القطاع الصحي، والمستشفيات ذات العلاقة ببرنامج شراء الخدمة"، كما يُقدم المركز خدماته لجميع الموردين من خارج القطاع الصحي.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
12:33 PM

"الصحة" توفر البروتوكولات الصحية لكورونا عبر مركز اتصال قطاع الأعمال

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عبدالله البرقاوي - الرياض
5
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وفرت وزارة الصحة "البروتوكولات الصحية" عبر مركز اتصال قطاع الأعمال 920018090 التابع للوزارة؛ وذلك بهدف تقديم الدعم والإجابة عن الاستفسارات الواردة من الجهات والشركات بخصوص البروتوكولات الصحية للأعمال الإدارية والمكتبية وغيرها المتعلقة بفيروس كورونا، حيث سيتم توفير المعلومات اللازمة لتطبيق الاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية في مواقع العمل ومساعدة الجهات والشركات والمؤسسات في الاطلاع عليها وتطبيقها.

ويُعتبر مركز اتصال قطاع الأعمال في وزارة الصحة مفهوماً جديداً للعناية بعملاء قطاع الأعمال في القطاع الصحي الخاص، حيث يتيح لهم عدة خدمات؛ منها: "استقبال الطلبات في الوزارة، ومتابعة المستحقات المالية، واستقبال الاستفسارات والشكاوى الخاصة بقسم التراخيص الطبية والرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، وأية ملاحظات أو اقتراحات تتعلق بأداء الوزارة"، كما أنه يتيح البيانات والمعلومات عن الاستثمار في القطاع الصحي الخاص.

يُذكر أنه يتم استقبال الملاحظات والمقترحات لمركز اتصال قطاع الأعمال خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحاً إلى 4 مساءً من الأحد حتى الخميس.

ويخدم المركز "موردي الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وأصحاب المنشآت الصحية الخاصة، والمنشآت الصحية الصغيرة والمتوسطة، وشركاء المساهمة العامة في القطاع الصحي، والمستثمرين المحليين والعالميين، والمصنعين المحليين في القطاع الصحي، والمستشفيات ذات العلاقة ببرنامج شراء الخدمة"، كما يُقدم المركز خدماته لجميع الموردين من خارج القطاع الصحي.

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