يُذكر أن عضو الكنيست الإسرائيلي المستشار عزمي بشارة أحد أبرز اللاعبين في المشهد الإعلامي والسياسي القطري، والداعم بالأعمال المتعلقة بأنشطة الإرهاب منذ تولي نظام الحمدين مقاليد الحكم بعد الانقلاب في منتصف التسعينيات.

صفع الفنان ناصر القصبي عزمي بشارة، عضو الكنيست الإسرائيلي ومستشار الحكومة القطرية، برد أخرسه عبر حسابه في تويتر،بعد أن حاول عراب الإرهاب القطري السخرية من مشاريع الترفيه بالسعودية.

"القصبي" يصفع عزمي بشارة: سياسة تسلية وخبز وازدهار قادم.. ومُت بغيظك حامد العلي سبق 2018-04-29 صفع الفنان ناصر القصبي عزمي بشارة، عضو الكنيست الإسرائيلي ومستشار الحكومة القطرية، برد أخرسه عبر حسابه في تويتر،بعد أن حاول عراب الإرهاب القطري السخرية من مشاريع الترفيه بالسعودية. وقال القصبي في حسابه بتويتر: "بل هي سياسة تسلية وترفيه وخبز وازدهار قادم بقوة.. ومُت بغيظك". يُذكر أن عضو الكنيست الإسرائيلي المستشار عزمي بشارة أحد أبرز اللاعبين في المشهد الإعلامي والسياسي القطري، والداعم بالأعمال المتعلقة بأنشطة الإرهاب منذ تولي نظام الحمدين مقاليد الحكم بعد الانقلاب في منتصف التسعينيات.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439 08:55 PM

"القصبي" يصفع عزمي بشارة: سياسة تسلية وخبز وازدهار قادم.. ومُت بغيظك بعد أن حاول عراب الإرهاب القطري السخرية من مشاريع الترفيه بالسعودية





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صفع الفنان ناصر القصبي عزمي بشارة، عضو الكنيست الإسرائيلي ومستشار الحكومة القطرية، برد أخرسه عبر حسابه في تويتر،بعد أن حاول عراب الإرهاب القطري السخرية من مشاريع الترفيه بالسعودية.

وقال القصبي في حسابه بتويتر: "بل هي سياسة تسلية وترفيه وخبز وازدهار قادم بقوة.. ومُت بغيظك".

يُذكر أن عضو الكنيست الإسرائيلي المستشار عزمي بشارة أحد أبرز اللاعبين في المشهد الإعلامي والسياسي القطري، والداعم بالأعمال المتعلقة بأنشطة الإرهاب منذ تولي نظام الحمدين مقاليد الحكم بعد الانقلاب في منتصف التسعينيات.