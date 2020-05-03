بدأ مسؤولون أفغان، اليوم الأحد، عملية للبحث عن جثث مهاجرين من أفغانستان وانتشالها من نهر في إقليم بغرب البلاد بعد تقارير عن تعذيب حرس الحدود الإيرانيين لهم وإلقائهم في النهر لمنعهم من دخول إيران. وقالت وزارة الخارجية الأفغانية، في بيان أمس السبت، إن تحقيقًا بدأ في الأمر، وقال مسؤول بارز في القصر الرئاسي في كابول إن التقديرات الأولية تشير إلى أن 70 مهاجرًا على الأقل كانوا يحاولون دخول إيران من إقليم هرات المجاور لكنهم تعرضوا للضرب وألقي بهم في نهر هريرود، فيما قال أطباء في مستشفى مقاطعة هرات إنهم استقبلوا جثثًا لمهاجرين أفغان بعضهم توفي غرقًا. ووفق رويترز نفت القنصلية الإيرانية في هرات اتهامات قيام حراس الحدود الإيرانيين بتعذيب العشرات من العمال المهاجرين الأفغان ودفعهم للنهر وإغراقهم، وقالت في بيان أمس السبت: "لم يقبض حرس الحدود الإيرانيون على أي مواطنين أفغان"، ولم يتسن الوصول لمسؤولين في السفارة الإيرانية في العاصمة الأفغانية كابول للتعليق. وقال نور محمد إنه كان أحد 57 من الأفغان الذين قبض عليهم حرس الحدود الإيراني، أمس السبت، لدى محاولتهم عبور الحدود لإيران بحثًا عن عمل، وأضاف لـ"رويترز": "بعد أن عذبونا قام الجنود الإيرانيون بإلقائنا جميعًا في نهر هريرود". فيما أوضح شير أغا ، أنه نجا أيضًا من الواقعة وأشار إلى أن 23 على الأقل من أصل 57 حاولوا العبور لقوا حتفهم في النهر، وأضاف: "حذرنا الجنود الإيرانيون من أننا إذا لم نلق بأنفسنا في النهر فسيطلقون النار علينا". ويمكن للواقعة أن تتسبب في أزمة دبلوماسية بين إيران وأفغانستان في وقت تسببت فيه جائحة كورونا في خروج جماعي لمهاجرين أفغان من إيران تبين إصابة العديد منهم بكوفيد-19.

جثث وأزمة تلوح.. حراس إيرانيون يعذبون مهاجرين أفغان ويلقون بهم في النهر! صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-03 بدأ مسؤولون أفغان، اليوم الأحد، عملية للبحث عن جثث مهاجرين من أفغانستان وانتشالها من نهر في إقليم بغرب البلاد بعد تقارير عن تعذيب حرس الحدود الإيرانيين لهم وإلقائهم في النهر لمنعهم من دخول إيران.



وقالت وزارة الخارجية الأفغانية، في بيان أمس السبت، إن تحقيقًا بدأ في الأمر، وقال مسؤول بارز في القصر الرئاسي في كابول إن التقديرات الأولية تشير إلى أن 70 مهاجرًا على الأقل كانوا يحاولون دخول إيران من إقليم هرات المجاور لكنهم تعرضوا للضرب وألقي بهم في نهر هريرود، فيما قال أطباء في مستشفى مقاطعة هرات إنهم استقبلوا جثثًا لمهاجرين أفغان بعضهم توفي غرقًا.



ووفق رويترز نفت القنصلية الإيرانية في هرات اتهامات قيام حراس الحدود الإيرانيين بتعذيب العشرات من العمال المهاجرين الأفغان ودفعهم للنهر وإغراقهم، وقالت في بيان أمس السبت: "لم يقبض حرس الحدود الإيرانيون على أي مواطنين أفغان"، ولم يتسن الوصول لمسؤولين في السفارة الإيرانية في العاصمة الأفغانية كابول للتعليق.



وقال نور محمد إنه كان أحد 57 من الأفغان الذين قبض عليهم حرس الحدود الإيراني، أمس السبت، لدى محاولتهم عبور الحدود لإيران بحثًا عن عمل، وأضاف لـ"رويترز": "بعد أن عذبونا قام الجنود الإيرانيون بإلقائنا جميعًا في نهر هريرود".



فيما أوضح شير أغا ، أنه نجا أيضًا من الواقعة وأشار إلى أن 23 على الأقل من أصل 57 حاولوا العبور لقوا حتفهم في النهر، وأضاف: "حذرنا الجنود الإيرانيون من أننا إذا لم نلق بأنفسنا في النهر فسيطلقون النار علينا".



ويمكن للواقعة أن تتسبب في أزمة دبلوماسية بين إيران وأفغانستان في وقت تسببت فيه جائحة كورونا في خروج جماعي لمهاجرين أفغان من إيران تبين إصابة العديد منهم بكوفيد-19.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 02:11 PM

جثث وأزمة تلوح.. حراس إيرانيون يعذبون مهاجرين أفغان ويلقون بهم في النهر! عمليات بحث وانتشال تواكب تحقيقًا رسميًا تقابل بنفي من قنصلية الملالى في هرات





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بدأ مسؤولون أفغان، اليوم الأحد، عملية للبحث عن جثث مهاجرين من أفغانستان وانتشالها من نهر في إقليم بغرب البلاد بعد تقارير عن تعذيب حرس الحدود الإيرانيين لهم وإلقائهم في النهر لمنعهم من دخول إيران.



وقالت وزارة الخارجية الأفغانية، في بيان أمس السبت، إن تحقيقًا بدأ في الأمر، وقال مسؤول بارز في القصر الرئاسي في كابول إن التقديرات الأولية تشير إلى أن 70 مهاجرًا على الأقل كانوا يحاولون دخول إيران من إقليم هرات المجاور لكنهم تعرضوا للضرب وألقي بهم في نهر هريرود، فيما قال أطباء في مستشفى مقاطعة هرات إنهم استقبلوا جثثًا لمهاجرين أفغان بعضهم توفي غرقًا.



ووفق رويترز نفت القنصلية الإيرانية في هرات اتهامات قيام حراس الحدود الإيرانيين بتعذيب العشرات من العمال المهاجرين الأفغان ودفعهم للنهر وإغراقهم، وقالت في بيان أمس السبت: "لم يقبض حرس الحدود الإيرانيون على أي مواطنين أفغان"، ولم يتسن الوصول لمسؤولين في السفارة الإيرانية في العاصمة الأفغانية كابول للتعليق.



وقال نور محمد إنه كان أحد 57 من الأفغان الذين قبض عليهم حرس الحدود الإيراني، أمس السبت، لدى محاولتهم عبور الحدود لإيران بحثًا عن عمل، وأضاف لـ"رويترز": "بعد أن عذبونا قام الجنود الإيرانيون بإلقائنا جميعًا في نهر هريرود".



فيما أوضح شير أغا ، أنه نجا أيضًا من الواقعة وأشار إلى أن 23 على الأقل من أصل 57 حاولوا العبور لقوا حتفهم في النهر، وأضاف: "حذرنا الجنود الإيرانيون من أننا إذا لم نلق بأنفسنا في النهر فسيطلقون النار علينا".



ويمكن للواقعة أن تتسبب في أزمة دبلوماسية بين إيران وأفغانستان في وقت تسببت فيه جائحة كورونا في خروج جماعي لمهاجرين أفغان من إيران تبين إصابة العديد منهم بكوفيد-19.